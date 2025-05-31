EPDK, BOTAŞ Saros Yüzen LNG Terminali Usul ve Esaslarını Değiştirdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), BOTAŞ Saros Yüzen Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) Terminali (FSRU) Temel Kullanım Usul ve Esasları'nda değişikliğe gitti.

BOTAŞ Saros Yüzen LNG Terminali Temel Kullanım Usul ve Esasları'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, terminale yanaşan ve tank basınçları uygun seviyede olan her LNG gemisinden, pompa devreye alma ve devreden çıkarma süreçleri hariç olmak üzere, saatte maksimum 9 bin metreküp LNG boşaltılmasına karar verildi.

Kaynama gazının etkin yönetimi için gerekli asgari gazlaştırma miktarı, boşaltım yapılmayan durumlarda saatlik 230 bin standart metreküp olarak belirlendi. Boşaltım devam ettiği sürede ise bu miktar, hem hizmet alan gemiye yapılan gönderime hem de boşaltımı yapılacak ve envanterde kayıtlı toplam kargo miktarına bağlı olarak değişkenlik gösterecek.

Ayrıca, kapasite tahsisi yapılırken, gemiden FSRU tanklarına LNG boşaltımında maksimum hızın saatte 9 bin metreküp, terminalin minimum gönderim kapasitesinin ise saatte 400 metreküp LNG (yaklaşık 230 bin standart metreküp gaz) olduğu dikkate alınacak.

Terminalin hizmet dışı kalacağı dönemler ilan edilecek

Usul ve esaslardaki değişikliğe göre, terminalde konuşlu FSRU gemisinin Bakanlık onayı ve Kurul Kararı ile sahadan ayrılması halinde, bu durum "Hizmet Dışı Bulunma Hali" kapsamında değerlendirilecek. BOTAŞ Saros Yüzen LNG tarafından terminalin planlı hizmet dışı kalacağı dönemler, her gaz yılı öncesinde 15 Temmuz itibarıyla ilan edilecek.

BOTAŞ, uzun ve kısa dönem kapasite rezervasyonlarına dair bilgileri dikkate alarak, ilgili aydan 45 gün önce atıl kapasiteleri ilan ederken açık ve kapalı pencere tarihlerinde revizyona gitme hakkını saklı tutacak.

Hizmet dışı kalınan süre boyunca BOTAŞ Saros Yüzen LNG, yükümlülüklerini belirli süreyle yerine getiremeyecek. Bu süreler, kapalı pencere periyotları şeklinde kapasite rezervasyon takvimlerinde ilan edilecek. Plan dışı gelişen hizmet dışı durumlar ise "Takvimlendirilmemiş Hizmet Dışı Bulunma Hali" olarak sınıflandırılacak.

Uzun dönemli kapasite başvuruları kapsamında, her gaz yılı öncesinde, takvimlendirilmemiş hizmet dışı kalışlar hariç olmak üzere, rezerve edilemeyecek kapalı pencere tarihlerini en geç 15 Temmuz'a kadar internet sitesi üzerinden ilan edecek.

Atıl kapasite rezervasyonlarında ise, uzun ve kısa dönemli başvuruların değerlendirilmesi sonrası kalan kapasite ilan edilecek. Bu süreçte hizmet dışı kalışlar ve kapalı pencere dönemleri dikkate alınacak.

Terminalin güvenli, verimli ve sürdürülebilir işletimini sağlamak amacıyla, mücbir sebep, acil durum, bakım programı veya hizmet dışı kalış durumlarında, kargo boşaltım sayısı ve pencere programı yetkili tarafından azaltılabilecek ya da artırılabilecek. Bu tür değişikliklerin hizmet alanlara en kısa sürede bildirilmesi esası benimsenecek.

LNG'nin ortalama saatte 9 bin metreküp hızla boşaltılmasını sağlayacak altyapı, borulama sistemleri ve diğer teknik ekipmanlar BOTAŞ Saros Yüzen LNG tarafından temin edilecek veya temin ettirilecek.

Takvimlendirilmemiş hizmet dışı kalışlar dahil olmak üzere, bu durumlarda hizmet alanların envanterine ilişkin çekiş programı ek protokolle belirlenecek. Taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıklar ilgili hükümler uyarınca çözümlenecek.