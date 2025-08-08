Enuygun.com, Yapay Zeka ile Seyahat Hizmetlerini Devrimsel Şekilde Yeniliyor

Enuygun.com, Model Context Protocol (MCP) sunucusu ile seyahat hizmetlerini yapay zeka modellerine açarak, kullanıcıların doğal dil komutlarıyla uçak bileti, otel rezervasyonu ve araç kiralama işlemlerini gerçekleştirmesine olanak tanıyor.

Enuygun.com, uçak bileti, otel rezervasyonu, otobüs bileti ve araç kiralama hizmetlerini yapay zeka modellerine açan Model Context Protocol (MCP) sunucusunu hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, mcp.enuygun.com adresinden erişilebilen altyapı, yapay zeka modellerinin Enuygun.com'un gerçek zamanlı seyahat altyapısıyla doğrudan etkileşime geçmesini sağlıyor.

MCP sayesinde modeller, yalnızca bilgi vermekle kalmıyor, aynı zamanda uçuş bulma, otel filtreleme, araç kiralama, rezervasyon geçmişini sorgulama gibi işlemleri anlayıp gerçekleştirebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Wingie Enuygun Group Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CTO) Hakan Kanar, teknolojinin sektörde yeni dönemi başlattığını vurguladı.

mcp.enuygun.com ile seyahat altyapılarını yapay zeka dünyasına açtıklarını belirten Kanar, "Artık ister büyük dil modeli, ister bağımsız bir ajan olsun, her yapay zeka, MCP sunucumuzla etkileşime geçerek platformumuzda doğrudan işlem yapabilir duruma geldi. Bu sistem, akıllı modellerle gerçek dünya seyahat operasyonları arasında kusursuz bir köprü görevi görecek." ifadelerini kullandı.

Kanar, sunucusuyla, seyahat otomasyonun yapay zeka çağının gereksinimlerine göre yeniden tanımlandığını aktararak, "Bugüne kadar yapay zeka sistemleri pek çok alanda bilgi sağlayabiliyordu. Ancak, seyahat alanında doğrudan entegre olmuş, işlem yetkisine sahip bir altyapı sunulmamıştı, MCP ile bu eksikliği gidermiş olduk. Modeller artık sadece tavsiye vermekle kalmayıp işlemleri doğrudan gerçekleştirebilecek." değerlendirmesini yaptı.

Toplamda 30'dan fazla gerçek zamanlı seyahat aracının MCP protokolü üzerinden yapay zeka erişimine açıldığını ve bu çalışmanın şirketi yapay zeka tabanlı (AI-native) bir seyahat altyapısına sahip çevrim içi seyahat pazaryeri konumuna getirdiğini belirten Kanar, şunları kaydetti:

"MCP sunucusu sayesinde kullanıcılar, yalnızca doğal dilde verdikleri komutlarla seyahat işlemlerini gerçekleştirebilecek. Örneğin, 'Berlin'e uçak bileti ara', 'İzmir'de bu hafta çarşamba-pazar arası araç kiralama seçeneklerini göster', 'Otobüs yolculuğumun hava durumunu kontrol et', 'Son seyahat rezervasyonlarımı listele' gibi talepler, yapay zeka asistanları aracılığıyla MCP sunucusuna iletilerek ilgili işlemler seyahat ekosistemiyle gerçek zamanlı olarak entegre şekilde tamamlanabilecek."

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
