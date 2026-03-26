Enerji firması Eni'nin, İsrail'in Filistin sularındaki yasa dışı doğal gaz arama projesinden çekildiği bildirildi

İtalyan enerji firması Eni'nin, İsrail'in yasa dışı şekilde belirlediği, Akdeniz'in Filistin sularında kalan kısmındaki doğal gaz arama konsorsiyumundan çekildiği belirtildi.

İtalya ve İsrail basınında çıkan haberlerde, Eni'nin, Ratio Energies ve Dana Petroleum firmalarıyla oluşturduğu, İsrail'in "G Blok" olarak belirlediği bölgede doğal gaz arama projesini yürütecek konsorsiyumdan ayrıldığı ifade edildi.

Eni'nin konsorsiyumdan çıkma kararı aldığını, İtalyan enerji haberleri ajansı "Staffetta Quotidiano" ile "Altreconomia" haber sitesine doğruladığı bildirildi.

Altreconomia internet sitesinin haberinde de İtalyan firmasının bu çekilme kararını, Tel Aviv'deki Enerji Bakanlığına "sessizce" ilettiği vurgulandı.

Haberde, İsrail'in yasa dışı şekilde "G Blok" olarak andığı bölgenin yüzde 62'lik kısmının Filistin ekonomik bölgesinde bulunması sebebiyle buradaki doğal gaz arama faaliyetlerinin kamuoyunda tartışma konusu olduğu kaydedildi.

İsrail merkezli Ratio Energies firmasının da Eni'nin konsorsiyumdan çekilme kararını doğruladığı ve İtalyan firmasının geri çekilme nedeniyle ödemek zorunda kalabileceği olası tazminatı değerlendirdiği aktarıldı.