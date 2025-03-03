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Enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından gözler faiz kararına çevrildi

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Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, ekonomi çevrelerinin odak noktası faiz kararlarına çevrildi. Ev ve araba almak için kredi oranlarının düşmesini bekleyen milyonlarca kişinin beklediği rakamları Merkez Bankası perşembe günü 14:00'te duyuracak.

Ev ve araç almak için milyonlarca insan faizlerin düşmesini bekliyor. Faiz kararı için ise kritik karar 6 Mart Perşembe. Bugün açıklanan enflasyon rakamlarının ardından ekonomide gözler Merkez Bankası'nın açıklayacağı politika faizine çevrildi.

YILIN İKİNCİ FAİZ KARARI AÇIKLANACAK

Perşembe günü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Fatih Karahan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantı sonrası saat 14.00'te faiz kararı paylaşılacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45 seviyesine çekmişti. Merkez Bankası rezervleri de aynı gün netleşecek.

VERİLER ARDI ARDINA GELECEK

7 Mart'ta Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımlayacak. Enflasyon beklentilerinin görülmesi açısından oldukça önemli. Türkiye İstatistik Kurumu da Cuma günü Finansal Yatırım Araçları Reel Getiri Oranlarını açıklayacak. Böylece şubat ayında yatırımcısına en fazla kazandıran yatırım aracı belli olacak.

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Enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından gözler faiz kararına çevrildi
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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