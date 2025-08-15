Enflasyon Beklentileri Düşüyor

Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasa katılımcıları anketi verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Şimşek, "Piyasanın 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri geriliyor. Gerçekleşmelere duyarlı olan beklentilerin, enflasyon düştükçe Merkez Bankası tahminlerine daha da yakınsamasını öngörüyoruz. Bu sayede azalan katılıklar dezenflasyona ilave destek sağlayacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
