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Enerjisa'nın Sosyal Sorumluluk Projesi, 500 Bin Çocuğa Ulaşmayı Hedefliyor

Enerjisa'nın Sosyal Sorumluluk Projesi, 500 Bin Çocuğa Ulaşmayı Hedefliyor
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Enerjisa Enerji, 'Enerjimi Koruyorum' projesiyle çocuklara enerji verimliliği ve tasarruf bilinci kazandırmakta, yapılan yatırımların sosyal değerini artırmakta. Proje, 14 yılda 360 binden fazla öğrenciye ulaştı ve hedef 500 bin çocuğa ulaşmak.

Türkiye'nin önde gelen elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketlerinden Enerjisa Enerji, 2010 yılından bu yana sürdürdüğü uluslararası ödüllü sosyal sorumluluk projesi "Enerjimi Koruyorum" ile enerji verimliliği ve tasarruf bilincini çocuklara kazandırmaya devam ediyor. Son yapılan Sosyal Getiri Yatırım (SROI) analizi, projeye yapılan her 1 TL'lik yatırımın 3.17 TL'lik sosyal değer oluşturduğunu ortaya koydu.

Enerjisa Enerji, "Enerjimi Koruyorum" projesini 14 yıldır sürdürüyor ve bu süreçte, Enerjisa Enerji bünyesindeki perakende satış ve müşteri çözümleri şirketleri ile elektrik dağıtım şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ'ın hizmet verdiği şehirler başta olmak üzere, tüm Türkiye'ye yaygınlaştırıyor.

Projenin sosyal değeri belirlendi

Proje kapsamında bugüne kadar 16 ilde 750 okulda 360 binden fazla öğrenciye ulaşıldı. Son olarak gerçekleştirilen ve projeden faydalanan paydaşların deneyimlediği değişimleri ölçümlemeyi amaçlayan SROI analizi, projeye yapılan her 1 TL'lik yatırımın 3,17 TL'lik sosyal değer sağladığını gösterdi. Bu kapsamda, Enerjimi Koruyorum projesi çerçevesinde enerji tasarrufu ve çevre bilincinin gelişmesi, tiyatro ve sanat yoluyla öğrenme, araştırma ve bilgi edinme alışkanlığının kazanılması gibi olumlu değişimler tespit edildi.

"Hedef, 500 bin çocuğa enerji tasarrufu eğitimi"

Kurumsal sosyal sorumluluk ve toplumsal yatırımların Enerjisa Enerji'nin sürdürülebilirlik anlayışının vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurgulayan Enerjisa Enerji Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşcıoğlu, proje hakkında şunları söyledi: "Enerji verimliliği ve sürdürülebilir bir dünya artık eğitim müfredatlarının da önemli bir parçası haline geldi. 'Enerjimi Koruyorum' projemizle, çocuklarımıza sadece tasarruf bilinci kazandırmakla kalmıyor, onların günlük hayatlarında uygulayabilecekleri pratik bilgiler sunuyoruz. Örneğin, basit ama etkili yöntemlerle evde nasıl daha az enerji tüketilebileceğini öğretiyoruz. Aynı zamanda bu eğitimler, çocuklar aracılığıyla ebeveynlere de ulaşıyor. Bugüne kadar 360 binden fazla çocuğa ulaştık, hedefimiz ise 500 bin çocuğa enerji tasarrufunu öğretmek. Ebeveynler için de çocuklarıyla birlikte enerji verimliliği konusunda bilinçlenmelerine destek olacak yeni dijital içerikler üzerinde çalışıyoruz."

Taşcıoğlu, projenin sadece enerji tasarrufu bilinci kazandırmakla kalmadığını, aynı zamanda çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine de katkı sunduğunu belirtti. Taşçıoğlu 'Küsmesin Yıldızlar' tiyatro gösterisi ve 'Daha İyi Bir Gelecek' öykü yarışması, çocukların hem enerji tasarrufu konusundaki farkındalıklarını artırıyor hem de üretici düşünme becerilerini destekliyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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