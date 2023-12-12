Enerjisa Enerji, yenilenen konseptiyle ilk müşteri hizmetleri merkezini Ankara Söğütözü'nde açtı

Enerjisa Enerji, Ankara Söğütözü'nde açtığı sektöründe yeniliklerden biri olan yeni müşteri hizmet merkezi için dünyaca ünlü konsept tasarım ve dijital deneyim ajansları ile birlikte çalıştı.

Enerjisa Enerji, Ankara Söğütözü'nde açtığı sektöründe yeniliklerden biri olan yeni müşteri hizmet merkezi için dünyaca ünlü konsept tasarım ve dijital deneyim ajansları ile birlikte çalıştı. İşlemlerini gerçekleştirmek için hizmet noktasını ziyaret edecek müşteriler, aynı zamanda enerji tünelinde dijital bir yolculuğa çıkarak yeni bir deneyim elde edebilecekler.

Sürdürülebilirliği stratejisinin merkezine koyarak, insan ve teknoloji odağıyla daha akıllı ve yeşil bir dünyaya katkı sunmak için projeler üreten Enerjisa Enerji, tüm süreçlerini müşterilerine uçtan uca en iyi deneyimi yaşatabilmek için yeniliyor ve geliştiriyor. Müşterileri ile yüz yüze temas kurduğu hizmet noktalarında şimdiye kadar birçok yenilik ve erişim kolaylığı sağlayan şirket, bütünsel bir bakış açısıyla bu hizmet merkezlerinin konseptini yeniliyor. Keşif ve merak duygusunu tetikleyen, kesintisiz müşteri deneyimi sunan ve enerjinin yolculuğuna dair birçok sürprizi içinde barındıran yepyeni konseptini ilk olarak Ankara Söğütözü Müşteri Hizmetleri Merkezi'nde müşterileri ve ziyaretçileri ile buluşturuyor.

İlkleri barındıran yeni konsept, enerjinin yolculuğunu Enerjisa müşterilerine anlatacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 14 farklı ilde 10 milyondan fazla müşteriye ulaşarak 22 milyonu aşkın kişiye operasyonel mükemmellik odağıyla hizmet veren Enerjisa Enerji, sektöründeki ilkleri gerçekleştirerek öncü bir şirket olarak hızlı adımlarla ilerliyor. Tasarım ve uygulama aşamalarında dünyaca ünlü konsept tasarım ve dijital deneyim ajansları ile birlikte çalışan şirket, insanlık tarihinin en büyük keşiflerinden biri olan enerjinin yolculuğunu tüm müşterilerine ilgi çekici ve interaktif içeriklerle anlatacak. Enerji Tüneli'ni sürpriz içeriklerle tüm müşterilerine unutamayacakları ve çevrelerine anlatmak için sabırsızlanacakları bir deneyim sunma hedefiyle interaktif bir enerji müzesi olarak tasarlayan şirket, daha iyi bir gelecek yolculuğunu devam ettirme ve müşterilerini bu anlamda bilinçlendirme misyonunu, sürdürülebilirliği ve teknolojiyi odağına alarak kuvvetlendirdi.

Eşit erişim prensibiyle engelsiz bir müşteri deneyimini bu merkezde de hayata geçiren şirket, yenilenen konseptinde giriş alanındaki danışma, yeni nesil kiosklar ve sıra almayı kolaylaştıran dijital bilet uygumalası müşterileri karşılıyor. Dijital ekranlar ile müşteriler yönlendirilir ve bilgilendirilirken, Enerjisa Dijital Hizmet Merkezi ile müşteriler işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde kendi kendilerine tamamlayabiliyor. Farklı hedef kitlelere hitap edebilecek ilgi çekici etkinlikler için özel tasarlanan modüler bekleme alanı ise müşterilere konfor sağlıyor.

"Yeni enerji dünyasını deneyimlemek isteyen müşterilerimizi Söğütözü Müşteri Hizmetleri Merkezimize bekliyoruz"

Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler ve Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar'ın da yer aldığı açılışta, Enerjisa Enerji'nin 'Daha İyi Bir Gelecek' yolculuğundaki kilometre taşlarından biri olan bu yeni deneyim ve hizmet merkezi hakkındaki düşüncelerini paylaşan Enerjisa Enerji Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk, "Uluslararası Enerji Ajansı'nın yeni Dünya Enerji Görünümü 2023 (WEO-2023) raporuna göre, bugün enerji dünyasında yaşanan büyük değişimler, bu 10 yılın sonunda oldukça farklı bir küresel enerji sistemine yol açacak. Güneş ve rüzgar gibi temiz enerji teknolojilerinin hızlı yükselişi, fabrikalar ve araçlardan ev aletleri ve ısıtma sistemlerine kadar her alanı yeniden şekillendiriyor. Dünyanın ilerlediği bu yönde şirket olarak biz de sektörümüze bu anlamda öncülük ediyoruz.

Tam da bu noktada şirket olarak 'Daha İyi Bir Gelecek' vizyonumuz ile çalışmalarımızı sürdürürken; akıllı, temiz, çevik, yaşayan ve gelişen yeni konseptimizi Ankara Söğütözü Müşteri Hizmetleri Merkezimizde devreye almanın gururunu yaşıyoruz. Müşteri Hizmetleri Merkezimiz, hem yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen temiz ve yeşil enerjiyi kullanacak hem de dış alanlarda güneş enerjisiyle çalışan bekleme üniteleri ve elektrikli araç şarj istasyonları gibi şirketimizin vizyonunu doğrudan yansıtan, doğa dostu ve sürdürülebilirlik odaklı çözümler sunacak. Yeni enerji dünyasını deneyimlemek isteyen müşterilerimizi Ankara Söğütözü Müşteri Hizmetleri Merkezimize bekliyoruz" dedi.

Yeni konsepti tasarlarken müşterilerin beklentilerini yani 'doğru' olanı 'cesaretle' hayata geçirdiklerini belirten Esentürk, "Müşterilerimizin davranışlarını, demografik yapılarını, hizmet tercihlerini ve kapıdan çıkarken nasıl bir hisle ayrılmak istediklerini detaylı olarak analiz ederek, konforlu ve hızlı bir müşteri yolculuğunu hizmet merkezimizin odağına koyduk.

Bunun yanı sıra, Enerji Tüneli'mizde gezen ziyaretçilerimiz, sera gazının dünyamız üzerindeki etkilerini gözlemleyebilir ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretiminin ne kadar çevre dostu olduğunu gerçek zamanlı istatistiklerle görebilecek. Bu da çağımızın en büyük sorunlarından biri olan iklim değişikliğini anlamamıza yardımcı olan öğretici bir deneyim olacak diye düşünüyoruz.

Yeni konseptimiz ile yolumuza emin adımlarla devam ederek bir sonraki adımı ülkemizde yaşanan deprem felaketinden etkilenen Osmaniye'de atacağız. Bu yeni konsept için emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor, müşterimiz olsun olmasın tüm Ankaralıları yeni konseptimizi deneyimlemeye davet ediyorum" diye konuştu. - ANKARA