Enerjisa Enerji Kurumsal Buluşmalarını Diyarbakır'da Tamamladı

Enerjisa Enerji, Türkiye'nin sanayi ve ticaret potansiyeli yüksek şehirlerinde yıl boyunca gerçekleştirdiği Kurumsal Enerji Buluşmaları'nı Diyarbakır'da düzenlenen etkinlikle tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kurumsal Enerji Buluşmaları kapsamında müşterilerin ihtiyaçlarını yerinde anlamak, sektörel beklentileri doğrudan dinlemek ve iş dünyasına özel sürdürülebilir enerji çözümleri sunmak amacıyla düzenlenen etkinliklerde Enerjisa'nın uzman ekipleri ve alanında profesyonel katılımcılar yer aldı.

Enerjisa Enerji, etkinlikte gerçekleşen panellerde müşteri odaklı vizyonu ortaya koyarken kurumsal müşterilerin ihtiyacına özel hazırladığı çözümlerini, yeşil ürünlerini, yenilenebilir enerji uygulamalarındaki finansal modellerini ve dijital hizmetlerini ziyaret ettiği şehirlerde katılımcılarla doğrudan paylaşarak güçlü bir iletişim ve iş birliği ağı oluşturdu.

Şirket, her buluşmada ilgili bölgenin üretim gücü ve sektörel özelliklerine uygun hazırladığı içeriklerle Kayseri'den Diyarbakır'a uzanan etkinlik serisinde, her şehrin sanayi yapısına özel stratejik içgörüleri paylaştı.

Tüm şehirlerde yeşil enerji dönüşümü, karbon azaltımı ve sürdürülebilir büyüme konularında bilgiler paylaşıldı. Katılımcılara sınırda karbon düzenlemesi, Türkiye Emisyon Ticareti Sistemi kapsamlarında güncel gelişmeler aktarıldı.

Kayseri, Konya ve Çerkezköy'de sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm ve yenilenebilir enerji uygulamaları ele alınırken kurumsal müşterilerin tüm işlemlerini tek platformdan yürütebildiği dijital hizmet platformu olan Kurumsal Online Hizmetler Merkezi ise ilk defa Bursa'da tanıtıldı. Sürdürülebilirlik ve dijitalleşme odağında iş dünyasında ikiz dönüşüm konusu ve yeni trendler İzmir'de ele alındı.

Enerjisa'nın 2026'da da Türkiye'nin farklı illerinde Kurumsal Enerji Buluşmaları kapsamında iş insanları ve sanayicilerle bir araya gelmeye devam edeceği belirtildi. Şirketin, enerji dönüşümüne liderlik etme hedefiyle sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve müşteri odaklı yenilikçi çözümler doğrultusunda çalışmalarını iş dünyasıyla paylaşmayı sürdüreceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ve Diyarbakır'daki etkinlikte konuşan Enerjisa Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk, Kurumsal Enerji Buluşmaları ile Türkiye'nin dört bir yanında sanayici ve iş dünyası temsilcileriyle doğrudan temas kurulduğunu ve ihtiyaçların yerinde dinlendiğini belirtti.

Esentürk, her bölgenin üretim gücü ve sektörel dinamiklerinin farklı olduğunu belirterek, "Biz de müşterilerimize en doğru, rekabetçi ve sürdürülebilir enerji çözümlerini sunabilmek için bu etkinliklerle onlara verdiğimiz önemi sahada gösteriyoruz. Bu buluşmalar, yalnızca enerji çözümlerimizi tanıtmak değil, aynı zamanda yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve sürdürülebilir üretim alanlarında tüm enerjimizle birlikte yol almak için çok değerli birer platform oluşturdu." ifadelerini kullandı.