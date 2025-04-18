Enerjisa Enerji, Görme Engellilere Erişim İmkanı Sunan Enerji Müzesi Açtı

Enerjisa Enerji, Ankara'daki Söğütözü Müşteri Hizmetleri Merkezi'nde yer alan interaktif enerji müzesi "Enerji Tüneli"ni görme engelli bireyler için erişilebilir hale getirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Herkes için daha iyi bir gelecek" vizyonunu yalnızca enerji alanında değil, toplumun her kesimini kapsayan sosyal projelere de yansıtmayı hedefleyen Enerjisa Enerji, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık alanında yürüttüğü "Sensiz Olmaz" platformunun gönüllü gruplarından "Engel Tanımayanlar Olmazsa Olmaz" girişimiyle, görme engellilere yönelik yenilikçi bir uygulama hayata geçirdi.

Bu doğrultuda WeWALK iş birliğiyle, Ankara Söğütözü Müşteri Hizmetleri Merkezi'nde yer alan interaktif enerji müzesi Enerji Tüneli'ni görme engelli ziyaretçiler için erişilebilir hale getiren şirket, "Danış Hizmeti" ile mobil uygulama üzerinden profesyonel asistan desteğiyle ziyaretçilerin bina içinde yön bulmasını, dijital kioskları kullanmasını ve içerikleri sesli açıklamalarla deneyimlemesini hedefliyor.

Projenin lansmanı kapsamında düzenlenen etkinliğe, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve görme engelli katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte, akademisyen Dr. Engin Yılmaz "Sağlamcılık" kavramı üzerine bir konuşma yaptı. Ardından özel sektörden Esra Odabaşı'nın moderatörlüğünde, Duygu Kayaman ve WeWALK Kullanıcı Deneyimi yöneticisi Gamze Sofuoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen panelde, engelli bireylerin erişilebilirlik deneyiminde özel sektörün rolü ve hizmet tasarımındaki sorumlulukları ele alındı.

Enerjisa Enerji yöneticilerinin de katılım sağladığı etkinlikte, Enerji Tüneli ziyaret edilerek erişilebilirlik uygulamaları yerinde incelendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk, merkezin sadece bir hizmet noktası değil aynı zamanda müşterilere sağlıklı deneyim sunan öncü bir alan olarak tasarlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"İlk günden beri Söğütözü için attığımız her adımı bu vizyon doğrultusunda planladık. Her detayıyla düşünülmüş bu benzersiz deneyim alanını herkes için erişilebilir kılmak, bizim için bir tercih değil, bir sorumluluktu. Enerji tünelimizin görme engelli bireyler için de erişilebilir hale getiren bu çalışmayı ortaya koyan tüm gönüllülerimize ve paydaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu merkez, artık yalnızca yenilikçi hizmetlerin değil, kapsayıcılık yaklaşımının da güçlü bir simgesidir. Müşterimiz olsun olmasın tüm ziyaretçilerimizi bu benzersiz deneyimi yaşamak için merkezimize bekliyoruz."

Enerjisa Enerji Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşcıoğlu da sürdürülebilirlik uygulamalarının şirketin iş stratejilerinin merkezinde yer aldığını ifade ederek, "Kapsayıcılık toplumsal boyutuyla bu yaklaşımın vazgeçilmez bir parçası. Çalışanlarımızın gönüllü katkılarıyla hayata geçirilen bu uygulama, yalnızca erişilebilirliği artırmakla kalmıyor, aynı zamanda kurum kültürümüzün insana, empatiye ve iş birliğine dayalı yapısını da görünür kılıyor. Herkes için daha iyi bir gelecek vizyonumuzu dokunduğumuz her alana yansıtmaya devam ediyor, herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu bir gelecek için kararlılıkla çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.