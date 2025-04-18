Enerjisa Enerji, Görme Engelliler İçin Erişilebilir Enerji Müzesi Kurdu

Enerjisa Enerji, 'Sensiz Olmaz' yaklaşımı kapsamında, Ankara'daki Söğütözü Müşteri Hizmetleri Merkezi'nde yer alan interaktif enerji müzesi Enerji Tüneli'ni görme engelli bireyler için erişilebilir hale getirdi. WeWALK tarafından geliştirilen Danış profesyonel görüntülü görüşme servisi iş birliğiyle sunulan bu hizmet, görme engelli ziyaretçilerin enerji tünelindeki içeriklere sesli yönlendirmeler ve dokunsal unsurlar aracılığıyla erişimini sağlıyor.

Enerjisa Enerji, 'Herkes için daha iyi bir gelecek' vizyonunu yalnızca enerji alanında değil, toplumun her kesimini kapsayan sosyal projelerle de değer oluşturuyor. Bu vizyon doğrultusunda çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık alanında yürüttüğü 'Sensiz Olmaz' platformunun gönüllü gruplarından 'Engel Tanımayanlar Olmaz Olmaz' girişimiyle, görme engellilere yönelik yenilikçi bir uygulama hayata geçirildi.

WeWALK iş birliğiyle, Ankara Söğütözü Müşteri Hizmetleri Merkezi'nde yer alan interaktif enerji müzesi Enerji Tüneli'ni görme engelli ziyaretçiler için erişilebilir hale getirdi. Danış Hizmeti ile mobil uygulama üzerinden profesyonel asistan desteğiyle ziyaretçiler, bina içinde yön bulabiliyor, dijital kioskları kullanabiliyor ve içerikleri sesli açıklamalarla deneyimleyebiliyor.

Görme engelliler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör lansman etkinliğinde bir araya geldi

Hayata geçen bu projenin lansmanı kapsamında düzenlenen etkinlikte, görme engelli bireylerin erişilebilirlik deneyimlerini odağına alan kapsamlı bir program gerçekleştirildi. Ankara Söğütözü Müşteri Hizmetleri Merkezi'nde gerçekleşen buluşmaya sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve görme engelli katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte, akademisyen Dr. Engin Yılmaz 'Sağlamcılık' kavramı üzerine çarpıcı bir konuşma yaptı. Ardından özel sektörden Esra Odabaşı'nın moderatörlüğünde, Duygu Kayaman ve WeWALK Kullanıcı Deneyimi yöneticisi olan Gamze Sofuoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen panelde, engelli bireylerin erişilebilirlik deneyiminde özel sektörün rolü ve hizmet tasarımındaki sorumlulukları ele alındı. Şirket yöneticilerinin de katılım sağladığı etkinlikte, interaktif enerji müzesi Enerji Tüneli ziyaret edilerek erişilebilirlik uygulamaları yerinde incelendi.

"Her şeyiyle düşünülmüş benzersiz bir deneyim alanını herkes için erişilebilir kılmak zorundaydık"

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Enerjisa Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk, "Bu merkezi sadece bir hizmet noktası değil; müşterilerimizle temas kurduğumuz, deneyim sunduğumuz ve enerjinin geleceğini somutlaştırdığımız öncü bir alan olarak tasarladık. İlk günden beri Söğütözü için attığımız her adımı bu vizyon doğrultusunda planladık. Her detayıyla düşünülmüş bu benzersiz deneyim alanını herkes için erişilebilir kılmak, bizim için bir tercih değil, bir sorumluluktu. Enerji tünelimizin görme engelli bireyler için de erişilebilir hale getiren bu çalışmayı ortaya koyan tüm gönüllülerimize ve paydaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu merkez, artık yalnızca yenilikçi hizmetlerin değil, kapsayıcılık yaklaşımının da güçlü bir simgesidir. Müşterimiz olsun olmasın tüm ziyaretçilerimizi bu benzersiz deneyimi yaşamak için merkezimize bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu bir gelecek için kararlılıkla çalışıyoruz"

Enerjisa Enerji Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşcıoğlu konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Şirket olarak sürdürülebilirliği, iş stratejimizin merkezine yerleştiriyor; çevresel, ekonomik ve toplumsal alanlarda kalıcı değer oluşturmayı hedefliyoruz. Kapsayıcılık da toplumsal boyutuyla bu yaklaşımın vazgeçilmez bir parçası. Çalışanlarımızın gönüllü katkılarıyla hayata geçirilen bu uygulama, yalnızca erişilebilirliği artırmakla kalmıyor; aynı zamanda kurum kültürümüzün insana, empatiye ve iş birliğine dayalı yapısını da görünür kılıyor. Herkes için daha iyi bir gelecek vizyonumuzu dokunduğumuz her alana yansıtmaya devam ediyor, herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu bir gelecek için kararlılıkla çalışıyoruz." - ANKARA