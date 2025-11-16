Haberler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Gabar'da öğrencileri ağırladı

Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, "Maziden Atiye" programı kapsamında, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen öğrencileri, Gabar'daki petrol üretim tesisinde ağırladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin Türkiye'nin enerji alanındaki stratejik yatırımlarını yerinde gözlemlemeleri ve milli enerji vizyonuna yönelik farkındalık kazanmalarını sağlamak amacıyla önemli bir etkinliğe imza atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Maziden Atiye programı kapsamında, Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen çeşitli liselerden 67 öğrenci ve 10 öğretmen, Şırnak Gabar Dağı Petrol Üretim Tesisi'ni ziyaret etti.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen öğrenciler, Gabar'da arama, sondaj, üretim operasyonları hakkında bilgi aldı ve Şehit Esma Çevik-1 Üretim Kuyusu'nda, petrolün yerin binlerce metre derinliğinden çıkarılışına şahit oldu. Türkiye'nin enerji alanında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin sorularını Türkiye Petrolleri'nin uzman isimlerine yöneltme fırsatı yakalayan öğrenciler, hatıra fotoğrafları da çektirdi.

Gabar'daki üretim tesisini ziyaret eden öğrencilerden Fatma Buhara, Gabar'a ilk kez geldiğini ve gördüklerinin beklentisinin çok ötesinde olduğunu belirtti.

Buhara, "Şehitlerimizin isimlerinin burada yaşatılması çok güzel ve gurur verici. Onların hatırası, her gün yeniden burada filizleniyor." ifadelerini kullandı.

Nisa Nur Akman da Gabar'da üretimin yaz kış denmeden devam etmesinden etkilendiğini aktararak, "Burada çalışan insanların inancı ve heyecanı beni çok etkiledi." değerlendirmesinde bulundu.

Songül Demir ise Gabar'ı daha önce güvenlik sorunlarıyla duyduğunu vurgulayarak, "Burası, şimdi ise hem üretimin hem de teknolojinin en çok umut verdiği yerlerden biri. Bu, çok gurur verici bir durum. Petrol çıkarken genç mühendis abla ve ağabeylerimizin heyecanına tanık oldum. Bunu görmek benim içimi çok ısıttı. İyi ki bu anı gördüm ve yaşadım." ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabından konuya ilişkin yaptığı videolu paylaşımda, Maziden Atiye programı kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençleri, Türkiye'nin milli enerji vizyonunun kalbi Gabar'da ağırladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Evlatlarımız, bir zamanlar terörle anılan bu dağlarda şimdi bir ülkenin kaderini değiştiren bağımsızlık mücadelesine tanıklık ettiler. Onların gözlerindeki ışıltı, Gabar'da attığımız adımın ne kadar önemli bir amaca hizmet ettiğinin en net kanıtıdır. Enerjide Tam Bağımsız Türkiye hedefimize, gençlerimizin enerjisi ve inancıyla ilerlemeye devam ediyoruz."

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
