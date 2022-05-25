Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Doğanın dengesini koruyarak, döngüsünü bozmadan, sorumlu bir üretim anlayışına sahibiz. Madenler de... - Haberler

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Doğanın dengesini koruyarak, döngüsünü bozmadan, sorumlu bir üretim anlayışına sahibiz. Madenler de...

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Doğanın dengesini koruyarak, döngüsünü bozmadan, sorumlu bir üretim anlayışına sahibiz. Madenler de...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Doğanın dengesini koruyarak, döngüsünü bozmadan, sorumlu bir üretim anlayışına sahibiz. Madenler de bizim çevre de. Yerin altındaki cevherler de bizim, yerin üstündeki güzellikler de. Bunları ne birbirine rakip, ne de birbirinden ayrı görüyoruz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Doğanın dengesini koruyarak, döngüsünü bozmadan, sorumlu bir üretim anlayışına sahibiz. Madenler de bizim çevre de. Yerin altındaki cevherler de bizim, yerin üstündeki güzellikler de. Bunları ne birbirine rakip, ne de birbirinden ayrı görüyoruz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Fatih Dönmez, Enerji, Ekonomi, Haberler

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