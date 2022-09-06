Bakan Dönmez elektrik ve doğal gaz zamlarıyla ilgili konuştu: Vatandaşımızın etkilenmemesi için her şeyi yapıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik ve doğal gaz fiyatlarına yapılan zamların ardından çığ gibi büyüyen tepkilere yanıt verdi. Bakan Dönmez, doğal gazda yüzde 80, elektrikte ise birinci kademede yüzde 50 sübvansiyon yapıldığını belirterek, "Geçen yıl 100 milyar lira civarında bir sübvansiyon bedeli ortaya çıkmıştı. Bu sene bu neredeyse ikiye katlanabilir. Küresel anlamda yaşanan fiyat artışlarından vatandaşımızın en az etkilenmesi için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Doğalgaz ve elektrik fiyatlarına 1 Eylül itibarıyla zam yapıldı. Konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatı yüzde 20,4 arttı. Sanayide yüzde 50,8 zam yapılırken elektrik üretiminde kullanılan doğalgazın birim fiyatında ise yüzde 49,5 artış yapıldı. Diğer yandan elektrikte mesken abonelerinin tarifesine yüzde 20 zam geldi. Sanayi abonelerindeki zam oranı yüzde 50 olurken, ticarethane abonelerinin tarifesinde yüzde 30'luk artış yapıldı.

"VATANDAŞIMIZIN FİYAT ARTIŞLARINDAN EN AZ ETKİLENMESİ İÇİN GEREKENİ YAPIYORUZ"

Beştepe'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez enerji fiyatlarına gelen zamlara ilişkin açıklamalarda bulundu. "Şu anda hükümetimiz doğalgazda yüzde 80, elektrikte ise birinci kademede yüzde 50 sübvansiyon yapıyor. Yılın başında ne ise aynı şekilde devam ediyor" diyen Bakan Dönmez, "Geçen yıl 100 milyar lira civarında bir sübvansiyon bedeli ortaya çıkmıştı. Bu sene bu rakam neredeyse ikiye katlanabilir. Küresel anlamda yaşanan fiyat artışlarından vatandaşımızın en az etkilenmesi için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

DOĞAL GAZDA 'UMMAN' PLANI

Doğal gaz ticaretinde tedarikçi ülke arayışı devam ederken Bakan Dönmez, "Bildiğiniz gibi gaz fiyatları 20 kat artmıştı. Ağustos ayının son günlerinde yoğun bir enerji diplomasisi yaptık. İlk olarak Körfez ülkelerinden Umman'a gittik. Burada uzunca bir aradan sonra doğalgaz ticareti konusunda irtibata geçtik. Onlar da olumlu yaklaşıyorlar. Ticari şartlar uygun olunca harekete geçeceğiz" açıklamasında bulundu.

"GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR, İNŞALLAH OLUMLU SONUÇ ALIRIZ"

Bakan Dönmez konuşmasının devamında, "Katar ile zaten geçmişten bu yana doğal gaz ticari yapıyoruz. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz sonrası Avrupa, Rusya'dan doğal gaz almayı azalttığı, Rusya'nın da gazı kestiği için tüm dünyada doğalgaz aranan bir ürün halinde. Fiyatlar da anormal bir şekilde artıyor. Katar ve Umman bizim dost ve kardeş ülkelerimiz. Görüşmeler devam ediyor. İnşallah olumlu bir sonuç alırız" şeklinde konuştu.