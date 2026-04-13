IEA, IMF ve Dünya Bankası yakıt ve gübre fiyatlarının uzun süre yüksek kalabileceği uyarısında bulundu

Uluslararası Enerji Ajansı, IMF ve Dünya Bankası, Hürmüz Boğazı'ndaki savaşın enerji ve ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirirken, emtia fiyatlarının uzun süre yüksek kalabileceği ve küresel arzın düzelmesinin zaman alacağı uyarısını yaptı.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Grubu, Hürmüz Boğazı'ndan düzenli sevkiyat akışları yeniden başlasa bile temel emtiaların küresel arzının çatışma öncesi seviyelere dönmesinin zaman alacağını, altyapıda meydana gelen hasar da göz önüne alındığında yakıt ve gübre fiyatlarının uzun süre yüksek kalabileceğini bildirdi.

IEA, IMF ve Dünya Bankasından yapılan ortak açıklamada, kurumların başkanlarının, Orta Doğu'daki savaşın enerji ve ekonomi üzerindeki etkilerine karşı müdahaleyi en üst düzeye çıkarmak amacıyla nisan ayı başında kurulan koordinasyon grubunun bir parçası olarak bugün bir araya geldiği aktarıldı.

Savaşın etkisinin önemli, küresel ve son derece asimetrik olduğu vurgulanan açıklamada, enerji ithalatçısı ülkelerin, özellikle de düşük gelirlilerin bu durumdan orantısız şekilde etkilendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu şok, petrol, gaz ve gübre fiyatlarının yükselmesine yol açarak gıda güvenliği ve iş kayıpları konusundaki endişeleri tetikledi. Orta Doğu'daki bazı petrol ve gaz üreticileri de ihracat gelirlerinde ciddi kayıplar yaşamıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Durumun belirsizliğini koruduğu ve Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sevkiyatların henüz normale dönmediğine işaret edilen açıklamada, "Boğaz üzerinden düzenli sevkiyat akışlarının yeniden başlamasından sonra bile temel emtiaların küresel arzının çatışma öncesi seviyelere dönmesi zaman alacaktır, ayrıca altyapıda meydana gelen hasar göz önüne alındığında, yakıt ve gübre fiyatları uzun süre yüksek kalabilir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, tedarik aksaklıkları nedeniyle temel girdi eksikliklerinin enerji, gıda ve diğer endüstriler üzerinde etkileri olabileceğine dikkat çekilerek, savaşın ayrıca insanları zorla yerinden ettiği, istihdamı etkilediği, seyahat ile turizmi azalttığı ve bu durumların tersine dönmesinin zaman alabileceği aktarıldı.

IEA'nın aylık Petrol Piyasası Raporu ve IMF'nin Dünya Ekonomik Görünümü raporunun yayımlanması öncesinde son değerlendirmelerin paylaşıldığı belirtilen açıklamada, ayrıca şoktan en çok etkilenen ülkelerin durumlarının ve kurumların verdiği yanıtların ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, IEA, IMF ve Dünya Bankası ekiplerinin ülke düzeyinde de dahil olmak üzere karşılıklı uzmanlıklardan yararlanmak ve özel olarak uyarlanmış politika tavsiyeleri ile IMF ve Dünya Bankası örneğinde ihtiyaç duyulan durumlarda mali destekle ülkelere yardımcı olmak için yakın işbirliği içinde çalıştıkları vurgulandı.

Savaşın enerji piyasaları, küresel ekonomi ve ülkeler üzerindeki etkisinin yakından izlenmeye ve değerlendirilmeye devam edileceğinin altı çizilen açıklamada, istikrar, büyüme ve istihdam sağlayan dirençli iyileşmenin temellerini atmak için gerektiğinde diğer uluslararası kuruluşların uzmanlığından yararlanılarak üye ülkelere yönelik müdahale ve desteğin koordine edilmesinin sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
