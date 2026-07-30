Haberler

Enerji şirketi Shell, ikinci çeyrekte karını yıllık bazda yüzde 130 artırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enerji şirketi Shell'in yılın ikinci çeyreğindeki karı yüzde 130 artışla 9,84 milyar doları aştı.

Enerji şirketi Shell'in yılın ikinci çeyreğindeki karı yüzde 130 artışla 9,84 milyar doları aştı.

Shell, yılın ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirket yılın ikinci çeyreği için 9,84 milyar dolar kar açıkladı. Shell'in karı geçen yılın ikinci çeyreğinde 4,26 milyar dolar olmuştu. Böylece şirketin karı ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 130 yükseldi.

Piyasa beklentisi Shell'in bu dönemdeki karının 8,92 milyar dolar olacağı yönündeydi.

Şirketin bu yılın ikinci çeyreğindeki karı tarihindeki en yüksek ikinci kar olarak kayıtlara geçti.

Shell'in karındaki artışta Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle ortaya çıkan enerji krizi sonrası yükselen petrol ve gaz fiyatları belirleyici olurken, şirketin rafineri kapasite kullanım oranı rekor seviyeye yükseldi.

Şirket, gelecek çeyrek dönem için 3 milyar dolarlık hisse geri alım programı açıkladı.

Kaynak: AA
9 ildeki tüm cep telefonlarına acil uyarı mesajı: Duman gördüğünüzde 112'yi arayın

9 ildeki tüm cep telefonlarına acil uyarı! Herkese bu mesaj gitti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay sessizliğini bozdu

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay sessizliğini bozdu
'7 oyuncu aldım kimse görmesin' deyip maçın kayıt altına alınmasını yasakladı

"7 oyuncu aldım kimse görmesin" deyip maçın kayıt altına alınmasını yasakladı
Merkez Bankası'ndan 16 yıl sonra bir ilk

Merkez'den 16 yıl sonra bir ilk!
Husumetlilerine ateş açtı, yoldan geçen başkasını öldürdü

Daha 19 yaşında! Hasımlarına sıktı, olan yoldan geçen adama oldu
Tuncay Sonel'in mal varlığı ortaya çıktı: O maaşla bu serveti nasıl yaptın Vali Bey?

Tuncay Sonel'in mal varlığı ortaya çıktı: Dudak uçuklatan cinsten
AK Parti 25’inci kuruluş yıl dönümünü etkinliklerle kutlayacak

AK Parti 25’inci kuruluş yıl dönümünü etkinliklerle kutlayacak
Bir insan bunu nasıl yayınlar? Yine TikTok yine rezillik

Bir insan bunu nasıl yayınlar? Yine TikTok yine rezillik