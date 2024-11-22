Enerji dünyasını buluşturan İstanbul Energy Forum sona erdi

Anadolu Ajansının (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde düzenlediği İstanbul Energy Forum sona erdi.

"Ortak Gelecek, Ortak Hedefler" ana temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen forum, 10 ülkeden bakan düzeyinde katılımcıları, uluslararası kuruluşların, yerli ve yabancı sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini, akademisyenleri ve iş dünyasının önde gelen isimlerini ağırladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, forumun ana oturumda konuşma yaptı. Erdoğan, forum vesilesiyle AA'nın hayata geçirdiği Enerji Terminali'nin Türkçe yayınlarının resmi açılışının gerçekleştirildiğini belirterek, "2014 yılından bu yana İngilizce faaliyet gösteren Enerji Terminali'nin, yıllık yayımladığı 6 binden fazla haberle medya organları ve sektör paydaşları için referans kaynağı haline geldiğini memnuniyetle müşahede ediyoruz. Bu başarılı proje dolayısıyla da Ajans'ımızı tebrik ediyor, bu tarz vizyoner çalışmaların sayısının artarak devam etmesini diliyorum." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de ana oturumda konuştu.

Bakanlar Oturumu'nda küresel enerji sektöründeki gelişmeler, bölgesel işbirliği fırsatları konuşuldu

Bakan Bayraktar moderatörlüğündeki "Dirençli Bir Gelecek için Zorluklar ve Fırsatlar" başlıklı Bakanlar Oturumu'nda, Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Shahbazov, Bulgaristan Enerji Bakanı Vladimir Malinov, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Levan Davitashvili, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Moldova Enerji Bakanı Victor Parlicov, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Abdulsadek, Sırbistan Enerji ve Maden Bakanı Dubravka Djedovic Handanovic ile Özbekistan Enerji Bakanı Jurabek Mirzamahmudov, küresel enerji sektöründeki gelişmeleri ve bölgesel enerji işbirliği fırsatlarını ele aldı.

BOTAŞ Özel Oturumu'nda Türkiye'nin gaz tedarikindeki konumu ve BOTAŞ'ın rolü değerlendirildi

Forum kapsamında "Gaz Güvenliğinin Yeni Dinamikleri: Bölgesel Perspektifler" başlığı altında BOTAŞ Özel Oturumu düzenlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar'ın moderatörlüğündeki oturumda, Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin, BOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Abdulvahit Fidan, SOCAR Başkanı Rövşen Necef, MVM CEEnergy Üst Yöneticisi (CEO) Laszlo Fritsch, Oman LNG CEO'su Hamed Al Naamany ve OMV Yönetim Kurulu Üyesi Franck Neel, Türkiye'nin doğal gaz tedarikindeki konumu ve BOTAŞ'ın bu konuda oynadığı rolü değerlendirdi.

"Akıllı Enerji Dönüşümünde Yeni Teknolojiler ve Yakıtlar için Beklentiler" oturumunun moderatörlüğünü Enerjide Dijitalleşme Derneği (EDİDER) Başkanı Elif Düşmez Tek yaptı.

Oturumda, Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) Direktörü Bora Şekip Güray, SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Alkım Bağ Güllü, Enerji Depolama Sistemleri Derneği (EDSİS) Başkanı Kamil Çağatay Bayındır, Akdeniz Enerji ve İklim Örgütü (OMEC) Petrol ve Gaz Direktörü Dr. Sohbet Karbuz ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Enerji Analisti Petrom Gergely Molnar konuşmacılar arasında yer aldı.

"Enerji Dönüşümünün Finansmanı: Beklentiler ve Öncelikler" oturumunda ise Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Ülke Başkan Vekili Şule Topçu Kılıç, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Orta Doğu, Orta Asya, Türkiye'den sorumlu Altyapı ve Doğal Kaynaklar Bölge Müdürü Marieme Travaly, Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) Genel Müdürü Taha Meli Arvas ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Sanayi Programı Lideri Değer Saygın, TRT World Money Talks sunucusu Auskar Surbakti moderatörlüğünde enerji dönüşümünde finansmanın önemini tartıştı.

Etkinlik, "Anadolu Ajansı Teşekkür ve Değerlendirme Toplantısı" ile tamamlandı.

AA Enerji Haberleri Müdürü Oğuzhan Özsoy, kapanış oturumunda, forumun 1000'den fazla katılımcıya ev sahipliği yaptığını belirterek, "Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen İstanbul Energy Forum, enerji sektörünün geleceğinin ele alınmasında, bölgesel dinamiklerin incelenmesinde ve küresel sahnede diyaloğun geliştirilmesinde önemli bir rol oynamıştır." değerlendirmesinde bulundu.