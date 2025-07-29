Enerji Bakanı Bayraktar: Yangınlar Elektrik Kesintisine Neden Oldu

Enerji Bakanı Bayraktar: Yangınlar Elektrik Kesintisine Neden Oldu
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, orman yangınları nedeniyle elektrik santrallerinin kapatıldığını ancak enerjide bir sorun yaşanmadığını belirtti. Ayrıca Türkiye-Irak Ham Petrol Boru Hattı ve yeni LNG anlaşmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, orman yangınları sonrası bazı bölgelerde yaşanan elektrik kesintisiyle ilgili, "Yangınlardan etkilenmesinden korktuğumuz santralleri kapatmak durumunda kaldık. Ondan dolayı birkaç saatlik bir sıkıntımız oldu ama sorun olmadı. Elektrik enerjisinde sorun yok, tüketim rekorları kırılıyor" dedi.

Bakan Bayraktar, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bayraktar, 1973 yılında yürürlüğe giren ve 27 Temmuz 2026 yılı itibarıyla sona erecek olan Türkiye- Irak Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması'yla ilgili, "Bu hatta neredeyse günlük 1,5 milyon varil kapasite var. Şu anda malum bir akış yok. Aktığı zamanda da zaten hiçbir zaman tam kapasite olmadı. Biz bu hattı çalışır vaziyette tutmak için geçtiğimiz yıllarda çok yatırım yaptık. Bunu ben Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısında Irak Petrol Bakanı Hayan Abdülgani'ye de söyledim. Yeni anlaşma taslağında, 'Bu hattın full kullanılmasını sağlayacak bir mekanizmanın olması lazım' dedik" diye konuştu. Bakan Bayraktar, yeni anlaşma taslağında, boru hattının güneye doğru uzatılması gibi seçeneklerin de olduğunu kaydederek, "Bunun tamamının Irak'tan gelen petrolle dolması gerekmiyor. O rakamlara gelebilmek için zaten hattın güneye ulaşması lazım. Aslında export rotasını çeşitlendirmek onlar için de iyi" dedi.

'YENİ BİR LNG ANLAŞMASI OLABİLİR'

Bayraktar, orman yangınları sonrası bazı bölgelerde yaşanan elektrik kesintisiyle ilgili de "Yangınlardan etkilenmesinden korktuğumuz santralleri kapatmak durumunda kaldık. Ondan dolayı birkaç saatlik bir sıkıntımız oldu ama sorun olmadı. Bandırma'da santrale yaklaşan bir yangın söz konusu oldu. Onun dışında bir şey yok. Elektrik enerjisinde sorun yok, tüketim rekorları kırılıyor" cevabını verdi.

Bayraktar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüşmesine ilişkin, "Petrol-doğal gazda ortak arama ve SMR'lar (küçük modüler reaktörler) gündemde. Özellikle, halen de devam ettiği için uzun dönemli LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) kontratları önemli. Bunlar çok hızlı somuta dönebilecek şeyler. Yeni bir LNG anlaşması da olabilir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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