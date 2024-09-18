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Enerji Bakanı Bayraktar, ABD'de Enerji Diplomasi Görüşmeleri Yaptı

Enerji Bakanı Bayraktar, ABD'de Enerji Diplomasi Görüşmeleri Yaptı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'nin Houston kentinde düzenlenen Gastech 2024 enerji forumu çerçevesinde Mısır, Nijerya ve Hindistanlı mevkidaşlarıyla enerji işbirliği olanaklarını görüştü. Bayraktar, farklı ülkelerle yapılan ikili toplantılarda doğal gaz altyapısı ve hidrokarbon ilişkileri gibi konuları ele aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'de yürüttüğü enerji diplomasisi kapsamında Mısır, Nijerya, Hindistanlı mevkidaşları ve özel sektörle enerji alanında işbirliği imkanlarını ele aldı.

Bakan Bayraktar, X sosyal medya hesabından, ABD'nin Texas eyaletinin Houston kentinde düzenlenen Gastech 2024 enerji forumu kapsamında gerçekleştirdiği temaslara ilişkin paylaşım yaptı.

Bu kapsamda Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Karim Badawi ile görüştüğünü aktaran Bayraktar, "Doğal gaz altyapısına yaptığımız yatırımlar çerçevesinde Mısır ile geliştirebileceğimiz işbirliği imkanlarını değerlendirdik. Somut adımlar atmak üzere tekrar bir araya gelme konusunda mutabık kaldık." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, Nijerya Petrol Kaynakları Devlet Bakanı Ekperikpe Ekpo ile görüşmesinde ise iki ülke arasındaki hidrokarbon alanında potansiyelin altındaki ilişkileri geliştirmek için somut adımlar atma noktasında ortak niyetin ortaya koyulduğunu belirtti.

Hindistan Petrol ve Doğal Gaz Bakanı Shri Hardeep S. Puri ile bir araya geldiklerine de işaret eden Bayraktar, "Enerji dönüşüm sürecinde yaşanan ortak zorlukları ve fırsatları ele aldık. Bu kapsamda birlikte çalışabileceğimiz başlıkları değerlendirdik." ifadesini kullandı.

Bayraktar, diğer görüşmelere ilişkin şunları kaydetti:

"Gastech 2024 marjında gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmeler kapsamında ABD Dışişleri Bakanlığı Enerjiden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sayın Geoffrey Pyatt ile de bir araya geldik. Bölgedeki güncel gelişmelerin enerji sektörüne yansımaları ile bölgemizin enerji arz güvenliğine yönelik atabileceğimiz ortak adımları ele aldık. Gastech 2024 marjında Vitol Üst Yöneticisi (CEO) Russel Hardy ve Baker Hughes Üst Yöneticisi (CEO'su) Lorenzo Simonelli ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdik. Hidrokarbon alanında ortak projeler yürüttüğümüz her iki şirketle önümüzdeki sürece ilişkin yeni işbirliği imkanlarını değerlendirdik."

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi

Uluslararası İlişkiler Alparslan Bayraktar Hidrokarbon Diplomasi Hindistan Teknoloji Politika Nijerya Ekonomi Enerji Mısır

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