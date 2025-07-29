Enerji Bakanı Bayraktar, AA Editör Masası'na Katılıyor

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yarın AA Editör Masası'nda enerji gündemine dair soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak. Türkiye'nin doğal gaz merkezi olma hedefi ve yenilenebilir enerji teknolojileri gibi konular tartışılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katılacak.

Bakan Bayraktar, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Editör Masası'nda enerji gündemine ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.

Bayraktar'a, Türkiye'nin doğal gaz merkezi olma hedefi kapsamında Karadeniz'de yürütülen arama ve sondaj faaliyetlerine yönelik çalışmalar, uluslararası enerji işbirlikleri ile yenilenebilir enerji teknolojilerine ilişkin gelişmeler ve enerji gündemindeki birçok soru yöneltilecek.

Alparslan Bayraktar'ın açıklamaları, AA'nın "www.aa.com.tr" internet sitesinden yayımlanacak, @anadoluajansi, @AACanli, AA Ekonomi Finans (@aa_finans) X hesaplarından anlık takip edilebilecek.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
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