Endonezya Türkiye Büyükelçisi MÜSİAD İzmir'i Ziyaret Etti

Endonezya Türkiye Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Gökhan Temur ve heyetini ziyaret etti. Başkan Gökhan Temur, "Endonezya ekonomisi Güneydoğu Asya'nın en büyüğüdür ve yükselen piyasa ekonomilerinden biridir. İki ülkenin ticaret hacmi yeterli seviyelerde değil. Amacımız; karşılıklı ticaretimizi, dengeli bir şekilde yukarı seviyelere taşımak olacaktır" dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Gökhan Temur ve beraberindekiler, Endonezya Türkiye Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama'yı ağırladı. Toplantıda konuşan Başkan Temur, MÜSİAD'ın; iş gezileriyle, diplomatik ve ticari temaslarıyla, düzenlediği fuarlarla ülkenin yeni ticari ilişkilerine katkı sağladığını söyledi.

"Endonezya ekonomisi Güneydoğu Asya'nın en büyüğüdür ve yükselen piyasa ekonomilerinden biridir" diyen Temur, "Orta gelirli bir ülke ve G20 üyesi olarak Endonezya; yeni sanayileşmiş, milli geliri ile dünyanın 16. büyük ekonomisi konumundadır. İstikrarlı mali politikaları, genç ve yüksek nüfusu, zengin yeraltı ve yerüstü kaynakları, dış ve iç siyasette dengeli ve sürdürülebilir bir gelişim içerisinde oluşu gibi faktörler sebebiyle Endonezya önümüzdeki yıllar için de büyük bir potansiyele sahip olacaktır" dedi.

"Ticaret hacmimizi artırabilmek için fuarlar, toplantılar yapmalıyız"

MÜSİAD İzmir Başkanı Gökhan Temur, Endonezya ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin yeterli seviyelerde olmadığına da dikkat çekti. Temur, "Amacımız; karşılıklı ticaretimizi, dengeli bir şekilde yukarı seviyelere taşımak olacaktır. Endonezya'nın bulunduğu coğrafyada oynadığı önemli rolün de farkındayız. Pazar büyüklüğü, gelişmiş, çeşitlenmiş ve derinleşmiş ekonomik sektörleri muazzam potansiyeliyle Endonezya, biz Türk iş dünyası için daima ilgi odağı olmuştur. Endonezya ile başta enerji ve savunma sektörlerindeki ticari ve ekonomik ilişkilerimizi tüm dünyada bir marka haline getirmemiz gerekiyor. Şuan baktığımızdan Endonezya'ya yoğunlukta; palm yağı, kömür, elektrikli cihazlar, kauçuk, makine aksamı ihraç ediyoruz, ihraç ürünlerimizi artırıp çeşitlendirmeliyiz. Bizim için önemli bir pazar, iki ülke arasındaki ticaret hacmimizi arttırabilmek için karşılıklı fuarlar ve toplantılar yapmalıyız, iş insanlarını bir araya getirmeliyiz" ifadelerine yer verdi.

"Endonezya şuanda dünyanın en büyük; palmiye yağı, karanfil ve tarçın üreticisidir"

Türkiye'nin kendisi için çok özel bir ülke olduğunu belirten Endonezya Türkiye Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama da, "Önümüzdeki dönemde; altyapı, yatırım ve ticari düzenlemelerle Türkiye ile ticaret hacmimiz çok daha genişleyeceğini ümit ediyorum. Endonezya, dünya ekonomisine daha fazla entegre olarak yatırım ve ihracat tabanını daha da güçlendirmeye odaklanacak. Her şeyden önce Endonezya ve Türkiye'nin bağlarını daha da güçlendirmelerinin birinci sebebi, biz hem tarihi hem de siyasi olarak, dost iki ülkeyiz. Endonezya şuanda dünyanın en büyük; palmiye yağı, karanfil ve tarçın üreticisidir. Hindistan cevizi, doğal kauçuk, manyok, vanilya ve hindistancevizi yağının ikinci büyük üreticisi. Üçüncü en büyük pirinç ve kakao üreticisi. Dördüncü büyük kahve üreticisi. Beşinci en büyük tütün üreticisi. Dünyanın altıncı büyük çay üreticisi. En büyük ekonomik limanlarından biri olan Tanjung Perak yükleme ve boşaltma limanına sahiptir" diye aktardı.

Purnama, şöyle devam etti:

"İki ülke arasındaki ticaret ve yatırımların geliştirilmesinin ikinci sebebi de biz kendi bölgelerimizde iki büyük ekonomiyiz. Bu iki ülke G-20 ve D-8 gibi platformlarda üye devletler olarak yer alıyor. Endonezya, son 20 yılda ortalama yüzde 5,2 civarında bir büyüme gösterdi. 2025 yılı itibariyle Endonezya nüfusu 300 milyona ulaşacak ve kişi başına düşen gelir 15 bin dolara çıkacak. Endonezya nüfusunun yarısı da verimli çalışma yaşlarında olacak. Diğer bir sebep ise jeostratejik önemimiz. Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa pazarlarına ulaşmak için önemli bir merkez. Endonezya ise tek başına önemli bir pazar olmasının yanı sıra 680 milyonluk Asya pazarına ulaşmak için önemli bir bölgesel merkez konumda yer alıyor. 2023 yılında Endonezya ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2.1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti, hedefimiz 10 milyar dolara çıkarmak olacak." - İZMİR