EN YAKIT'tan Çocuklara Temiz Enerji Desteği

Temiz enerjiyi Türkiye'de yaygınlaştıran ve yüzlerce öğrenciyi elektrikli araç teknolojileriyle tanıştıran EN YAKIT, 23 Nisan'da çocuklara yalnızca bayram coşkusu değil, aynı zamanda temiz bir gelecek de armağan ediyor. Şirketin hedefi hem şarj ağını geliştirerek daha fazla kullanıcıya ulaşmak hem de bu süreci topluma ve çevreye değer katacak şekilde yürütmek.

Türkiye'nin önde gelen elektrikli şarj işletmecilerinden EN YAKIT, çocuklara umut olma hedefiyle sürdürülebilir bir dünya için yaptığı çalışmalara devam ediyor. Temiz enerjiyi Türkiye'de yaygınlaştıran ve yüzlerce öğrenciyi elektrikli araç teknolojileriyle tanıştıran şirket, ülke genelinde kurduğu 234 şarj istasyonunun yanı sıra bugüne kadar yüzlerce öğrenciye sürdürülebilirlik, elektrikli araçlar, şarj istasyonları ve temiz enerji hakkında eğitimler verdi.

"Geleceği birlikte şekillendireceğiz"

EN YAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses, 23 Nisan dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Geleceğimizin sahipleri olan çocuklara sürdürülebilirliği anlatmak bizim en önemli sosyal sorumluluğumuz. Onların daha yaşanabilir bir dünyada büyümelerini istiyoruz. Temiz enerjiyle doğayı koruyarak hem çocuklarımızın hem de dünyamızın geleceğini aydınlatıyoruz. Bu hedefle tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Daha fazla çocuğa ulaşılacak

Şirket, verdiği eğitimlerin gördüğü yoğun ilgi sayesinde ilerleyen süreçte yeni planlamalarla daha fazla öğrenciye ulaşmayı hedefliyor. Çocuklara doğanın korunması, karbon ayak izi, geri dönüşüm ve yenilenebilir enerji konularında bilgilendirme yaparken, onların eğlenerek öğrenmeleri de sağlayacak. - İSTANBUL