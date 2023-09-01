En iyi girişim ödülleri TEKNOFEST'te sahiplerini buldu

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te ROKETSAN ve T3 Vakfınca ilk kez gerçekleştirilen girişim yarışmalarında birinci olanlar ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldılar.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te ROKETSAN ve T3 Vakfınca ilk kez gerçekleştirilen girişim yarışmalarında birinci olanlar ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldılar.

AA'nın 8. kez global iletişim ortağı olduğu Etimesgut Havaalanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'te bu yıl eğitimden tarıma, ulaştırmadan uzaya girişimcilik alanında ilk kez düzenlenen yarışmalarda en iyi girişim ödülleri sahiplerini buldu.

Takımlara ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi. Ödül törenine, Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın yanı sıra ekonomi, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda önde gelen isim de katıldı.

En iyiler belli oldu

ROKETSAN tarafından düzenlenen Roket Yarışması'nın birincileri lise kategorisinde "Thunderbolt", orta irtifada "ASPERE ROCKET TAKIMI" ve yüksek irtifada "Çağdaş Rocket Team" oldu.

T3 Vakfınca gerçekleştirilen TEKNOFEST Girişim Yarışmalarının "Hızlandırma Kategorisi"nde en iyi girişim ödüllerini Afet Yönetim Teknolojilerinde "Kozalak/Forest Guard", Eğitim Teknolojilerinde "Rise Teknoloji-SimClever", "ZTECH" ve "Archi's Academy", Tarım Teknolojilerinde ise "MOVE ON", "AFARA Tarım Teknolojileri" ve "MHT ARGE" aldı.

Haberleşme ve İletişim Teknolojilerinde ise en iyi girişim "Orbina Al", "VensoCloud" ve "Pivony"nin oldu.

Ulaşım ve Mobilite Teknolojilerinde en iyi girişim ödülünü "LojiPark", "HYDROBORPEM" ve "Robeff" kazandı.

Uzay, Havacılık ve Savunma Teknolojilerinde ise en iyi girişim ödülünü "Meshine", "HYPEREVER" ve "Onarfa Mühendislik" elde etti.