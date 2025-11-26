En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki 3 senaryo

Emeklilerin kök maaşı ne olursa olsun, devletin belirlediği en düşük emekli maaşı tutarının altında ödeme yapılmıyor. Yaklaşık 4 milyon emekliyi ilgilendiren bu uygulama için yeni yılda 3 ayrı zam senaryosu konuşuluyor. Hesaplamalara göre en düşük emekli maaşının 20 bin TL seviyesine yaklaşması bekleniyor.

TABAN MAAŞ UYGULAMASI 4 MİLYON EMEKLİYİ KAPSIYOR

Pandemi döneminde başlatılıp kalıcı hale getirilen taban maaş desteği, özellikle düşük gelirli emekliler için önemli bir güvence oluşturuyor. Uygulama kapsamında, hesaplanan kök maaşı devletin belirlediği alt sınırın altında kalan emeklilerin aylıkları, taban maaş seviyesine tamamlanıyor. Her yıl ocak ve temmuz aylarında güncellenen en düşük emekli maaşı, son olarak temmuz ayında artırıldı ve 16.881 TL olarak uygulanmaya başlandı. Bu rakam, emekliler için taban ödeme tutarı niteliği taşıyor.

3 FARKLI ENFLASYON SENARYOSU

Yeni yıl zammı için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini temel alınarak üç ayrı senaryo üzerinde duruluyor. Hesaplamalarda, taban maaşın 6 aylık enflasyon oranı kadar artırılması öngörülüyor.

Buna göre, yıl sonu enflasyon tahmini:

Yüzde 31 olarak gerçekleşirse, taban maaş 18.954 TL seviyesine,

Yüzde 32 olarak gerçekleşirse, taban maaş 19.100 TL seviyesine,

Yüzde 33 olarak gerçekleşirse, taban maaş 19.243 TL seviyesine yükselebiliyor.

Bu rakamlar, teknik hesaplama senaryoları olarak değerlendiriliyor ve nihai kararın hükümet tarafından alınacağı belirtiliyor.

20 BİN TL EŞİĞİ ÖNE ÇIKIYOR

Yapılan hesaplamalar ve beklentiler doğrultusunda, en düşük emekli maaşında 20 bin TL'ye yakın bir rakamın gündeme gelmesi bekleniyor.Olası artış sonrası, kök maaşı bu seviyenin altında kalan tüm emeklilerin aylıkları, belirlenen yeni taban maaş tutarına tamamlanacak. Böylece düşük maaşlı milyonlarca emekli, taban ücret sayesinde ek destek almaya devam edecek.