Haberler

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakam

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakam
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enflasyon beklentilerine göre ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 13,3 zam yapılması öngörülüyor. Bu artış oranı gerçekleşirse, halihazırda 16 bin 564 lira seviyesinde bulunan en düşük emekli maaşı 19 bin 126 liraya yükselecek. Zam oranlarının kesinleşmesi ise kasım ve aralık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netlik kazanacak.

  • SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ocak ayında yüzde 13,3 zam alacak.
  • Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 19,77 zam alacak.
  • En düşük emekli maaşı 19 bin 126 liraya çıkacak.

Merkez Bankası'nın kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, memur ve emekli maaşlarına ocakta yapılacak zam oranlarına dair kritik ipuçları verdi. Son tahminlere göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 13,3; memurlar ise yüzde 19,77 zam alacak.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İÇİN KRİTİK VERİLER AÇIKLANDI

Memur ve emekli maaşlarında ocak zammı için belirleyici olacak kasım ve aralık enflasyonuna yönelik beklentiler netleşmeye başladı. Merkez Bankası'nın dün açıkladığı Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, zam oranlarına dair kritik ipuçları sundu. Ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi ekimdeki yüzde 31,77 seviyesinden yüzde 32,30'a yükseldi. 68 katılımcıyla gerçekleştirilen ankette, kasım ayı için enflasyon tahmini yüzde 1,59, aralık ayı için ise yüzde 1,16 olarak öngörüldü. Bu verilerle birlikte memur ve emeklilerin temmuz zammına esas olacak 6 aylık enflasyon oranı hesaplandı.

4 AYLIK ENFLASYON ZAMMI GARANTİLEDİ

Temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde ise yüzde 2,55 olarak gerçekleşen aylık enflasyonlarla birlikte 4 aylık artış yüzde 10,25 oldu. Bu oranla SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 10,25'lik zammı, memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 11'lik payla birlikte toplam yüzde 16,55'lik artışı şimdiden garantilemiş durumda.

İŞTE OCAKTA BEKLENEN ZAM

Merkez Bankası'nın anket tahminlerinin gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyon yüzde 13,3'e ulaşacak. Böylece ocak ayında:

  • SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 13,3,
  • Memur ve memur emeklileri ise yüzde 19,77 zam alacak.

Bu artışla birlikte en düşük emekli maaşının 19 bin 126 liraya çıkması bekleniyor.

Ocak ayındaki zam oranları, kasım ve aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla kesinleşecek.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Şehit ailesine saygısızlık! Taziye devam ederken düğün yapıldı, polis müdahale etti

Şehit ailesine saygısızlık! Şikayet yağdı, polis hemen müdahale etti
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
Şehit cenazesinde skandal: Görüntüye büyük tepki var

Şehit cenazesinde skandal: Görüntüye büyük tepki var
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıOrhan Ergen:

Allah aşkına eylülden beri en düşük emekli, memur maaşı diye diye kaç defa aynı haberi yaptınız.

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıosman kara:

En düşük emekli harçlığı deyin şuna

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHarun EROĞLU:

Açıklanan enflasyon verileri gerçeği yansıtmadığı için bu haberler inandırıcı gelmiyor. Hükümet % ye karar veriyor, veriler o karara göre ayarlanıyor. Olay bundan ibaret

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Annesiyle gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi 22 bıçak darbesiyle öldürdü

Yaşlı adamı defalarca bıçaklayarak katletti, öfkesi hiç dinmedi
Ünlü müzisyen Cleto Escobedo ölüm nedeni ortaya çıktı

Gözyaşlarıyla duyurmuştu! Ünlü ismin ölüm nedeni belli oldu
'Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek' diyen şehit babasının istediği oldu

"Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek" diyen şehit babasının istediği oldu
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma büyüyor: Dosyaya ikinci savcı atandı

Dosyada kritik detay! Kamera incelemesinde sürpriz bulgular
Ranta karşı çıkan belediye başkanı başına gelenleri anlattı: Evlerine gidip çocuklarıyla tehdit ettiler

Ranta karşı çıkan belediye başkanı başına gelenleri böyle anlattı
Annesiyle gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi 22 bıçak darbesiyle öldürdü

Yaşlı adamı defalarca bıçaklayarak katletti, öfkesi hiç dinmedi
Ünlü müzisyen Cleto Escobedo ölüm nedeni ortaya çıktı

Gözyaşlarıyla duyurmuştu! Ünlü ismin ölüm nedeni belli oldu
500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi! İşte başvuru sayısı

500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi! İşte başvuru sayısı
Fener taraftarına müjde! Lewandowski ile ilk temas kuruldu

Taraftarlar müjde! Dünyaca ünlü isimle ilk temas kuruldu
Ünlü oyuncuya bu görüntülerin bedeli ağır oldu

Ünlü oyuncuya bu görüntülerin bedeli ağır oldu
İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Şehit cenazesine damga vuran olay! Milletvekilleri böyle tartıştı
Sedat Peker'in, Rojin Kabaiş olayında avukatını görevlendirmesi an meselesi

Yürekleri yakan olayda avukatını görevlendirmesi an meselesi
Muazzez Abacı'nın son sözlerini kızı açıkladı

Muazzez Abacı'nın son sözleri ortaya çıktı! Kızı o anı anlattı
Görüntü Türkiye'den! Kuzey ışıkları o ilimizde görüldü

Görüntü Türkiye'den! Kuzey ışıkları o ilimizde görüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.