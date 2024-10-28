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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Hesaplama yapıldı, işte telaffuz edilen rakam

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Yaptığı hesaplamaya göre; yeni yılda en düşük emekli maaşının 14 bin TL ile 15 bin TL arasında olacağını ifade eden SGK Uzmanı Emin Yılmaz, "Kök aylığı düşük olanlar için sıfır zam riski devam etmektedir. Bu konuda hükümet cephesinin bir iyileştirme yapacağı kanaatindeyim" dedi.

Artan enflasyonla birlikte geçim sıkıntısı yaşayan kesimlerin başında gelen emekliler yeni yılda maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Resmi olmayan verilere göre; enflasyonun 3 haneli rakamlara dayanması gündelik yaşamı olumsuz etkilerken maaşlarda büyük bir finansal kayba neden oldu. Temmuz ayında emeklilere 6 aylık enflasyon oranında zam yapılırken asgari ücretliye herhangi bir ara zam yapılmadı.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

Milyonlarca asgari ücretli ve emekli 2025 yılında maaşlarının ne kadar zamlanacağını merak ediyor. Her fırsatta geçim sıkıntısı yaşadıklarını dile getiren emekliler ile ilgili çarpıcı tahmin SGK Uzmanı Emin Yılmaz'dan geldi.

ENFLASYON YÜZDE 1 ARTARSA...

Eylül ayı itibarıyla emeklilerin alacağı 3 aylık enflasyon farkının yüzde 8.92 olduğunu aktaran belirten Yılmaz, yıl sonuna kadar her ay enflasyon yüzde 1 artarsa farkın yüzde 12.22 olacağını söyledi. Sonraki süreçte aylık enflasyon her ay için yüzde 2 olursa emeklilerin alacağı yıl sonu enflasyon farkının yüzde 15.59 olacağını belirten Yılmaz, bu oranın her ay için 3 olması halinde farkın yüzde 19.32 olarak maaşlara yansıyacağını belirtti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINI HESAPLADI

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, en düşük emekli maaşının 14 bin TL ile 15 bin TL arasında olacağını tahmin ettiğini belirterek "Kök aylığı düşük olanlar için sıfır zam riski devam etmektedir. Bu konuda hükümet cephesinin bir iyileştirme yapacağı kanaatindeyim." diye konuştu.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Hesaplama yapıldı, işte telaffuz edilen rakam
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Hükümet Ekonomi Güncel Finans Yaşam Zam

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Yorumlar (13)

Hacer Kalkan Bayram:

Kendine 280,000 bin millete 15 bin emekli bu adamdan daha çok işe yarıyor 150 tane koruma araçları bir o kadar insan onların paraları ney aceba bana neyin padişahı anlamadım gitti

65
16
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Mehmet hakan Çelik:

Hiç vermeyin daha iyi,aklımızla alay etmeyin sözde müslümanlar

55
6
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İlhan Fırat:

Ulan 14 ile 15 arasında sanki milyarlar var gibi bide arasında ifadesini kullanmışsınız

47
1
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Ziya ve Torunları null:

bu emeklilere yapılacak zam ancak emeklilere oruç tutturur başka da bir faydası olmaz açlık orucundan bahsediyorum tabii

32
1
yanıtYanıtla
sehmus nisa:

bence çok iyi Emeklilerde halinden memnun ki sandıkta tepki göstermiyorlar hem cennette garanti daha ne olsun

14
9
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Mihlari:

bunlara oy veren emekliyede yazıklar olsun...

16
2
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Cemil Özdemir:

15 bile diyemiyorlar neymiş 14;15 arasiymis

12
0
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FONCUSAVAR:

Ülkemizde emekli bütçesini sömüren kesim, belli,, Dr. Müdür, Yarbay albay general rütbesi gibi yüksek düzeyde emekli olup devasal maaş alanlarıda ha bir de 40 yaşında emekli olan şu EYT liler... Yüksek maaş alanlara düşük oran da zam verilmeli.

3
2
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Aykut Erdurucan:

Buna rağmen anketlerde birinci parti çıkıyor

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1
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Osman Kol:

Yine en az hikayesi 8 9 bin kök aylığı olanda.12500... 12400 kök aylığı olanda 12500 aliyor herkez çalıştığı kadar alsin

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0
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