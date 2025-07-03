En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Orana göre hesaplandı

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Orana göre hesaplandı
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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Orana göre hesaplandı
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Enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16,67 zam yapılacak. Ancak kök maaşı 14.469 TL altında olanlar bu artıştan yararlanamayacak. Yasal düzenleme yapılacağı açıklanan en düşük emekli maaşının 16.880 TL'ye çıkarılması planlanıyor.

Haziran ayı enflasyonunun netleşmesiyle memur ve memur emeklilerinin 2025 yılının ikinci 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belli oldu.

SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16.67 oranında zam yapıldı. Kök maaşı 14 bin 469 TL'nin altında olan emekliler, mevcut haliyle temmuz ayında zam alamıyor. Bu nedenle, düşük maaşlı emeklilerin tamamının artıştan faydalanabilmesi için yasal düzenleme planlanıyor. Hükümetin öncelikli gündemi, en düşük emekli maaşının artırılması olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 16 BİN 880 LİRA OLACAK

Geçtiğimiz Ocak ayında en düşük emekli maaşına 6 aylık enflasyon rakamına göre zam yapılmıştı. Yeni yapılacak düzenlemede de aynı şekilde zam geçişi olması beklentileri yüksek. Buna göre 14 bin 469 lira olan en düşük emekli maaşının 16 bin 880 liraya yükselmesi bekleniyor.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMurat Şengezer:

Beter olun oh olsun

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Hala kök maaş tartışması var. Kim ne kadar prim ödemiş ise o kadar maaş alması hukuki hakkıdır. Yapılan enflasyon hesabıyla uygulanan artışlar herkese eşittir. En düşüğü daha fazla artırımak diğerlerine haksızlıktır. SGK ile yasallaşmış bir hakkı gasp etmektir. TÜFE sahtekarlığı ile eriyen emekli maaşları hakkıyla prim ödeyenlerin suçu değildir.

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Haber YorumlarıAykut YILDIRIM:

En düşük olanı arttırınca onun üzerinde maaş alanlar ne oluyor, badem mi, yeter artık milleti salAK yerine koymaktan vazgçin. Yediklerinizin hesabı birgün sorulacak.

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Haber Yorumlarıahmet kasap:

30 SENE ÇALIŞ 7750 GÜN PRİMİNDEN 14.469 TL MAAŞ VERİLSİN KILIFIN DA HAZIR KÖK MAAŞIN O KADAR EVLA LEKE FE EVLA

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