Emtia piyasalarında değerli metaller parladı

Emtia piyasalarında, Noel haftasında ABD Merkez Bankasının ( Fed ) faiz indirimlerine devam edeceği beklentileri ve değer kaybeden dolar endeksi fiyatlamaları destekledi.

Fed'e ilişkin gevşeme beklentileriyle ABD ekonomisinin güçlü kaldığına işaret eden makroekonomik veriler, yılın son günlerinde piyasalarda risk iştahının yüksek seyretmesini sağladı.

Analistler, Noel tatili nedeniyle haftanın son iki iş gününde işlem hacminin düşük seviyelerde kaldığını belirterek, sığ piyasa koşulları nedeniyle fiyatlardaki olası dalgalanmaların daha geniş aralıklarda gerçekleştiğini kaydetti.

Makroekonomik veriler tarafında ABD ekonomisi öncü verilere göre, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,3 ile öngörülerin üzerinde büyürken, söz konusu performans 2023'ün üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek büyüme oranı olarak kayıtlara geçti. Ülkede sanayi üretimi ekimde yüzde 0,1 azalmasının ardından kasımda yüzde 0,2 artış gösterdi.

Öte yandan, Fed Başkanlığı için aday belirleme süreci devam eden ABD Başkanı Donald Trump, büyüme verilerinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Yeni açıklanan "harika" ekonomik verilerin gümrük vergileri sayesinde gerçekleştiğini öne süren Trump, bu verilerin daha da iyileşeceğini kaydederek enflasyonun da olmadığını savundu. Trump, göreve gelecek yeni Fed Başkanına ilişkin, "Benimle aynı fikirde olmayan hiç kimse Fed Başkanı olamayacak." ifadesini kullandı.

Söz konusu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftayı yüzde 4,14 seviyesinden tamamlarken, dolar endeksi yüzde 0,6 düşüşle 98,1 seviyesinde gerçekleşti.

Çin ve Hindistan gümüşü rekora taşıdı

Değerli metaller, Fed'in faiz indirimi beklentilerinin sürmesiyle artan talep ve ABD-Çin ekonomik verilerindeki belirsizlikler ile jeopolitik gelişmelerin güvenli liman talebini canlı tutmasıyla desteklendi.

Arz ve talep tarafındaki beklentiler de altın hariç sanayide kullanılan değerli metallere pozitif destek sağladı.

Özellikle gümüş, Hindistan ve Çin'den gelen haber akışının etkisiyle oluşan arz endişelerinden destek buldu.

Hindistan'da emeklilik düzenleyici kurumuna bağlı fonların portföylerinin yüzde 1'ini onaylı altın ve gümüş ETF'lerine ayırabilmesine izin verilmesi, altın ve gümüşe yönelik talebi artırdı.

Çin Ticaret Bakanlığının, 2026-2027 döneminde gümüş ihracatını "devlet ticareti" çerçevesinde belirli yeterlilik kriterlerini karşılayan firmalarla sınırlandıran duyurusu 30 Ekim'de Bakanlığın internet sitesinde yayımlanırken, yeterlilik sahibi şirketlere ilişkin sonuçlar da 12 Aralık'ta açıklanmıştı.

Analistler, Çin'in gümüş ihracatını devlet ticareti kapsamına alarak gümüş ihracatını daha sınırlı ve denetimli hale getirmesinin, fiziksel piyasada arzın dağılımını sıkılaştırabileceği ve risk primini artırarak gümüş fiyatlarını yukarı yönlü destekleyebileceği beklentisini güçlendirdiğini belirtti.

Ancak söz konusu etkinin kalıcılığının küresel yatırım talebi ile sanayi kullanımındaki seyre bağlı olacağını belirten analistler, gümüşün yoğun kullanıldığı endüstriyel alanlar hariç yapay zeka gibi sektörlerin enerji altyapısı yatırımlarının da gümüşe yönelik talepte belirleyici olacağını kaydetti.

Bu gelişmelerle birlikte gümüşün ons fiyatı, hafta içinde 79,3 dolara yükselerek rekor tazeledi ve haftayı 79,2 dolardan tamamladı. Bununla birlikte gümüş, yılbaşından bu yana ons bazında yüzde 171,5 artarak, yıllık bazda en çok değer kazanan değerli metal oldu.

Altının ons fiyatı, hafta içinde en yüksek 4 bin 549,9 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, haftayı 4 bin 533 dolardan tamamladı. Yıllık bazda ise yüzde 72,8 değer kazanarak muadillerinin yıllık bazda gerisinde kaldı.

Platinin ons fiyatı, hafta içinde en yüksek 2 bin 474,36 doları görerek rekor tazelerken, haftayı 2 bin 426,42 dolardan tamamladı. Yıllık yükselişi ise yüzde 167,9 seviyesine ulaştı.

Paladyum fiyatları yıl sonunda toparlanma işaretleri gösterdi. Özellikle otomotiv sektöründe kullanılan paladyumun ons fiyatı, hafta içinde 1965,61 doları görerek Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, haftayı 1929,67 dolardan tamamladı. Paladyum da yıllık bazda yüzde 111,2 değer kazandı.

Analistler, bu yükselişte yatırımcıların söz konusu iki metalde fiyatların geride kaldığını düşünmesinin yanı sıra otomotiv ve endüstriyel talebin güçlü kalmasının etkili olduğunu ve bu nedenle hızlı fiyat artışlarının yaşandığını kaydetti.

Değerli metallerde, bu hafta ons bazında fiyatlar, platinde yüzde 24,5, gümüşte yüzde 17,9, paladyumda yüzde 13 ve altında yüzde 4,5 değer kazandı.

Baz metaller alüminyum hariç pozitif seyretti

Baz metaller, Noel haftasında işlem hacmi düşerken, alüminyum hariç pozitif seyretti.

Bakır fiyatları, arz kısıtları ve büyük kurumların uzun vadede piyasada arz endişesi beklentileriyle pozitif bir seyir izledi.

Analistler, ABD'nin bakıra yönelik olası tarife adımlarının küresel ticaret akışlarını bozduğunu, ABD piyasası ile Londra Metal Borsası (LME) arasında prim ayrışmasına yol açtığını kaydetti.

Çinko tarafında ise stoklardaki gerileme daha önce sert bir sıkışmaya yol açarken, arz fazlasının önemli bölümünün Çin'de birikmesi diğer piyasalarda dönemsel arz endişesini artırdı.

Bu gelişmelerle baz metallerde tezgah üstü piyasada bu hafta fiyatlar libre bazında nikelde yüzde 5,1, bakırda yüzde 2,5, kurşunda yüzde 0,6, çinkoda yüzde 0,4 değer kazanırken, alüminyumda yüzde 0,1 değer kaybetti.

Petrol talep beklentisiyle pozitif seyretti

Petrol fiyatları, Noel haftasında ABD ile Venezuela arasındaki gerilimin tetiklediği arz endişeleri ile ABD'den gelen güçlü büyüme verilerinin etkisiyle pozitif seyretti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin ülkesine ait petrol tankerlerine el koyması nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden "ezici destek" gördüklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ise 16 Aralık'ta, "uyuşturucu terörizmini finanse ettiği" gerekçesiyle Venezuela'ya giriş veya çıkış yapan yaptırım altındaki tüm petrol tankerlerine "tam ve eksiksiz abluka" uygulanması talimatı vermişti.

Venezuela'nın küresel petrol arzındaki payı sınırlı olsa da analistler, diğer jeopolitik risklerin de etkisiyle piyasaların olası arz aksaklıklarına karşı daha hassas hale geldiğini, bu durumun da petrol fiyatlarını desteklediğini kaydetti.

ABD doğal gazında hava tahminleri ve üretim dinamikleri belirleyici olmayı sürdürürken, ılıman hava beklentisi ve yüksek üretim görünümü ABD vadeli doğal gaz fiyatlarında düşüşe neden oldu.

Küresel LNG tarafında ise Rusya'nın LNG kapasite hedeflerini ötelediğini ve üretim hedeflerinde revizyona gittiğini açıklaması yatırımcıların odağında yer aldı.

Bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı haftalık bazda yüzde 0,5 artarken, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gazın İngiliz termal birimi (MMBtu) cinsinden fiyatı da yüzde 0,8 değer kaybetti.

Tarım emtiaları pirinç hariç pozitif seyretti

Tarım emtialarındaki fiyatlamalarda, Karadeniz Bölgesi'ndeki jeopolitik gelişmelerin artırdığı lojistik riskler ile ABD Tarım Bakanlığının (USDA) raporlarındaki arz görünümü ve revizyonlar etkili olurken, tarım emtiaları haftayı pirinç hariç pozitif bir seyirle tamamladı.

Karadeniz'de Ukrayna'nın Odesa Limanı altyapısına yönelik saldırı haberleri yatırımcılar tarafından yakından takip edildi.

Soya fasulyesinde ABD'nin Çin'e raporlanan satışları ve güçlü haftalık ihracat satış verileri fiyatları desteklerken, sevkiyatların geçen yıla göre zayıf kalması ve Brezilya'ya ilişkin daha yüksek üretim beklentileri fiyatlardaki artışı törpüledi.

Pirinç tarafında ise USDA'nın aralık ayı Dünya Tarımsal Arz ve Talep Tahminleri (WASDE) raporuna göre, küresel pirinç arzının artış eğilimini sürdürdüğü, başlangıç stoklarının Hindistan kaynaklı yukarı yönlü revize edildiği ve sezon sonu stok görünümünün güçlendiği görüldü.

Raporda ayrıca ABD'de uzun taneli pirinç ihracatının "zayıf satış ve sevkiyat" gerekçesiyle aşağı yönlü revize edildiği ve fiyat tahminlerinin düşürüldüğü ifade edildi.

Bu gelişmelerle, bu hafta Chicago Ticaret Borsası'nda kile başına fiyatlar buğdayda yüzde 2,1, soya fasulyesinde yüzde 1,2 ve mısırda yüzde 1,3 değer kazanırken, pirinçte yatay seyretti.

Kahve fiyatları, Brezilya'daki sıcak hava dalgası ile Endonezya'da sel ve fırtınanın yol açtığı arz endişelerinin etkisiyle destek buldu.

ABD'de faaliyet gösteren emtia borsası Intercontinental Exchange'te libre bazında fiyatlar, kahvede yüzde 2,3, şekerde yüzde 2,4 ve pamukta yüzde 1,1 arttı. Kakaonun ton başına fiyatı ise haftayı yüzde 1,7 artışla tamamladı.