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Emniyet Teşkilatı maaş promosyonunu yeniledi! Her personele 27 bin TL ödenecek

Ekonomi Haberleri

Emniyet Teşkilatı maaş promosyonunu yeniledi! Her personele 27 bin TL ödenecek

Emniyet Genel Müdürlüğü, yenilenen maaş promosyon protokolünü duyurdu. Buna göre; tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin TL ödenecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından polislerin maaş promosyonlarına ilişkin bir açıklama yayınlandı. Hiçbir kesinti olmadan her bir personele 27 bin TL ödeneceğinin duyurulduğu açıklamada, yeni protokolün 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi.

EGM daha önce Vakıfbank ile yapılan maaş promosyon protokolüyle ilgili, "Yapılan görüşmeler neticesinde protokol revize edilmiştir. Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin TL ödenmesi karara bağlanmıştır" açıklamasını yaptı.

Duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Teşkilatımızın maaş promosyon protokolü, 18.03.2022 tarihinde 5 yıllık süre için Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş ile imzalanmıştı. Bahse konu protokol ile tüm personeli kapsayacak şekilde, aylık ödemelerin 300 TL olması ve enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her altı ayda bir memur maaş zammı oranında artırılması şartı getirilmişti.

Ancak 2022 yılında memur maaşlarında ortaya çıkan yeni durum üzerine, Vakıfbank ile yaklaşık 3 ay süren yeniden görüşmeler gerçekleştirilmiş ve maaş promosyonu ile ilgili bir değerlendirme sürecine girilmiştir. Yapılan görüşmeler neticesinde protokol revize edilmiştir. Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27.000 TL ödenmesi karara bağlanmıştır. Yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ayrıca Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokolleri de iptal edilerek yeni protokole dahil edilecektir. Vakıfbank dışındaki bankalarla devam eden protokoller ise sözleşmelerin bitiş tarihinde söz konusu yeni protokole dahil olacaktır. Vakıfbank Yönetim Kuruluna, Vakıfbank Genel Müdürüne ve protokol görüşmelerini gerçekleştiren heyetlere, Türk Polis Teşkilatı adına çok teşekkür ediyoruz."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Emniyet Genel Müdürlüğü Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

seyfullah aydın:

ben bir emekli olarak merak ediyorum herkes promosyon diye verilen paranın miktarına bakıyor diyelim banka 27 bin lira verecek adam parayı aynı gün çekip dolara yatırırsa bankanın bunda karı ne ayrıca bu kadar kısa süre hesapta duran paranın maliyetini kime iteleyecekler

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SMMM:

Bu ülke de adalet olmadığı gibi ücret ve sosyal adaletten bahsedilemez.Kamu personeline promosyon var emekliye promosyon var özel sektör çalışanına promosyon yok.Bu resmen negatif ayrımcılıktır.ACilen 4857 iş kanunu'na bu promosyon hakkı gelmeli.Sendikalar uyuyor,Allahtan bulun!

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Barış Yalman:

3 yıllık olması iyi. Ancak ihaleye özel bankalar katilabilseydi şart kosulmadan 50 bini geçerdi. İş bankası ve TEB 37 bin ve 41 bin verdi 5 bin personele.

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