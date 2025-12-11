Haberler

Emlak Katılım Portföy Yönetimi SPK'dan faaliyet izni aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın iştiraki Emlak Katılım Portföy Yönetimi AŞ, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) katılım finans ilkelerine uygun portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmetleri sunmak için yetki aldı. Bu gelişme, Emlak Katılım'ın yatırımcı tabanını genişletme ve finansal çözümleri çeşitlendirme hedeflerine katkı sağlayacak.

Türkiye Emlak Katılım Bankası iştiraki Emlak Katılım Portföy Yönetimi AŞ, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından, katılım finans ilkeleri doğrultusunda portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmetleri sunmak üzere yetkilendirildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, şirketin, faaliyet izniyle portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı yetki belgesi verilmesine yönelik talebi, SPK tarafından olumlu karşılandı.

Böylece Emlak Katılım Portföy Yönetimi AŞ, katılım finans ilkeleri doğrultusunda portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmetleri sunmak üzere yetkilendirildi.

Bu adım, Emlak Katılım'ın katılım finans alanındaki ürün çeşitliliğini artırma ve yatırımcı tabanını genişletme hedefinin stratejik bir bileşeni olarak öne çıkıyor.

Emlak Katılım, reel sektöre ve bireylere yönelik sürdürülebilir finansal çözümler üreterek ekonomiye ve istihdama katkı sunmaya devam ederken, yürüttüğü hazırlık çalışmalarının ardından portföy yönetimi alanına resmi olarak adım attı.

Bankanın genel stratejileriyle uyumlu şekilde faaliyet gösterecek şirketin, yatırımcılara güvenilir, ilkeli ve yenilikçi yatırım imkanları sunması hedefleniyor.

Faaliyet izni kapsamında Emlak Katılım Portföy Yönetimi AŞ, yatırımcılara şeffaf, güvenilir ve sürdürülebilir portföy yönetimi hizmetleri sunmayı, gayrimenkul ve reel sektöre yönelik fon yapıları başta olmak üzere sermaye piyasalarının derinleşmesine katkı sağlayacak ürünler geliştirmeyi amaçlıyor.

Emlak Katılım'ın gayrimenkul finansmanı alanındaki uzmanlığını portföy yönetimi faaliyetlerine de taşıyacak olan yeni yapı, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılara alternatif yatırım araçları sunacak.

Kurulması planlanan fonların, Türkiye ekonomisinin ihtiyaç duyduğu uzun vadeli ve nitelikli finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesine katkı sağlaması öngörülüyor.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Habertürk'ün Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluk haberini veriş şekline bakın

Habertürk'ün Mehmet Akif'in tutukluluk haberini veriş şekline bakın
MasterChef'in yıldızı Tahsin Küçük evinde ölümden döndü

MasterChef'in yıldızı evinde ölümden döndü
Operasyonda tutuklanan tek kadının ifadesi ortaya çıktı: Mehmet Akif Ersoy'la 2 yıl sevgiliydik

Tutuklanan tek kadının ifadesi: Mehmet Akif'le 2 yıl sevgiliydik
Bostancı'da 6 bin TL kira veren kiracının talebi, ev sahibini şoke etti

Kiracının evi boşaltmak için istediği para ev sahibini şoke etti
Habertürk'ün Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluk haberini veriş şekline bakın

Habertürk'ün Mehmet Akif'in tutukluluk haberini veriş şekline bakın
TFF'den bomba Mehmet Türkmen kararı

TFF'den olay pozisyona "Devam" diyen hakem hakkında karar
Tunceli'de baraj gölünün çekilmesiyle tarihi sanduka parçası bulundu

Baraj çekilince ortaya çıktı, vinçle kaldırılıp feribotla taşındı
Bakan Kacır bütçe görüşmelerine Togg'un yeni modeli T10F ile geldi

Meclis bahçesinde ilk kez görüldü! Bakın hangi bakana ait çıktı
Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke

Kızı her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke
Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...

Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...
Hollywood'u sarsan kaza! Oyuncu Wenne Alton Davis feci şekilde can verdi

Sanat camiasını yasa boğan ölüm! Usta oyuncu feci şekilde can verdi
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
6 kız öğrenci mağdur! Öğretmenin aldığı ceza alkış tufanı kopardı

6 kız öğrenci mağdur! Öğretmenin aldığı ceza alkış tufanı kopardı
title