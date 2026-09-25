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Emlak Katılım, Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım'ın pay devri için başvurdu

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Türkiye Emlak Katılım Bankası, Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası'nın pay devri için izin ve onay başvurularının yapıldığını KAP'a duyurdu. Banka, pay devirlerini en kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.

Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ, yürütülen görüşmeler neticesinde Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, Birevim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'nin pay devir işlemlerinde ilerleme kaydedildiğini, gerekli resmi izin ve onaya ilişkin başvuruların yapıldığını bildirdi.

Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ tarafından, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, Birevim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'nin pay devir işlemlerine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıklama yapıldı.

Açıklamada, bankanın daha önce 17 Eylül'de yaptığı özel durum açıklamasını takiben, adı geçen şirketlerin satın alınmasına yönelik gerekli resmi izin ve onaya ilişkin başvuruların yapıldığı ve pay devir işlemlerinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Söz konusu açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bankamız ve taraflar arasında yürütülen görüşmeler neticesinde ilerleme kaydedilmiş olup Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, Birevim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'nin pay devir işlemleri kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdinde ilgili mevzuat uyarınca gerekli resmi izin ve onaya ilişkin başvurular yapılmıştır. İlgili düzenleyici ve denetleyici kurumlardan gerekli izin ve onayların alınmasını takiben pay devir işlemlerinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması hedeflenmektedir."

Kaynak: AA
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