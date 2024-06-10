Emlak ilanlarında yetki doğrulama sistemi devreye alınıyor

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, " Yapılan düzenleme ile 14 Mayıs 2024 öncesinde taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletme ve sözleşmeli işletmelerce 31 Aralık 2024 tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında mesleki deneyim şartı aranmayacak" dedi.

Ticaret Bakanlığı tarafından kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) altyapı düzenlemelerinde 2. Faz çalışmalarında sona gelindi. Düzenleme sonrasında yetki belgesiz faaliyet gösteren kaçak işletmeler portallara ilan girişi yapamayacak. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Global Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "31 Ağustos 2023 tarihinde Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gidilerek başkalarına ait taşınmazların satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan gerçek veya tüzel kişilere kimlik ve yetki doğrulaması yükümlülüğü getirilmiş olup bahse konu düzenlemelerden kimlik doğrulama kısmı 1 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe girdi. Şimdi ise bu düzenlemenin 2. Fazı olan yetki doğrulaması süreci devreye alınacak. Buna göre portallar ilana konu taşınmazın ilan veren üyeye veya bu üyenin gerçek kişi olması halinde birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait olduğunu ya da ilanı veren üyenin ilana konu taşınmaz sahibi tarafından yetkilendirildiğini ilanı yayımlamadan önce doğrulayacak" dedi.

YETKİ DOĞRULAMA E-DEVLET ENTEGRASYONU İLE YAPILACAK

Portalların Ticaret Bakanlığın bünyesinde kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden taşınmaz yetki doğrulaması yapacaklarını ifade eden Özelmacıklı, "Taşınmaz malikinin tespitine yönelik olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, hısımlık tespitine yönelik ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile entegrasyonlar yapıldı. E -Devlet sisteminde oluşturulacak yeni bir yetkilendirme ekranı üzerinden malikin gerçek kişi olması halinde kendisine, tüzel kişi olması halinde ise yetkili temsilcisi olduğu tüzel kişiye ait taşınmazların listelenmesi sağlanacak. Taşınmazın seçilmesi sonrası yetki belgeli emlak işletmesi ya da sözleşmeli işletmenin yetki belgesi numarası girilerek yetki süresi seçilecek. Portal bu yetkiyi kontrol etmeden ilanı yayımlayamayacak. Bu sayede yetki belgesi olmayan emlak işletmeleri ya da hısımlık durumu olmayanlar ilan giremeyecek" şeklinde konuştu.

DENEYİM ŞARTINA İLİŞKİN İSTİSNAİ DÜZENLEMEDEN FAYDALANILABİLİR

Özelmacıklı, "Yapılan düzenleme ile 14 Mayıs 2024 öncesinde taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletme ve sözleşmeli işletmelerce 31 Aralık 2024 tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında mesleki deneyim şartı aranmayacak. Emlak işletmelerinin hem EİDS yetki doğrulaması uygulamasının devreye alınması sonrasında ilan verirken herhangi bir sorun yaşamamaları hem de idari yaptırıma maruz kalmamaları adına bahse konu mevzuat değişikliği ile getirilen mesleki deneyim şartına ilişkin istisnai düzenlemeden faydalanarak ivedilikle yetki belgelerini almalarını tavsiye ediyoruz" dedi.