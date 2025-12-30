Haberler

Emlakçılarda, yetki belgesi dönemi başlıyor

Güncelleme:
Kırşehir'de Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Zeynal Biçici, yeni yıldan itibaren emlak ilanlarında yetki belgesi doğrulamasının zorunlu hale geleceğini açıkladı. Uygulama ile yalnızca yetkilendirilmiş emlak danışmanlarının ilana verebileceği ve sahte ilanların önüne geçileceği belirtildi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Zeynal Biçici, yeni yıl itibarıyla emlak ilanlarında yetki belgesi doğrulaması zorunluluğunun başlayacağını açıkladı.

Başkan Zeynal Biçici, uygulama kapsamında kiralık, satılık konut ve satılık arsa ilanlarının yalnızca yetkilendirilmiş emlak danışmanları tarafından verilebileceğini belirterek, düzenlemenin portföy disiplinini sağlamak, sahte ilanların önüne geçmek, mal sahiplerini korumak ve yetkisi olmayan kişileri sistem dışına çıkarmak amacı taşıdığını söyledi. Ticaret Bakanlığı tarafından verilen yetki belgesinin artık ilan süreçlerinde temel kriter olacağını vurgulayan Biçici, "Bugüne kadar kiralık ve satılık yerlerde yetki belgesi olmadan ilan verilmemesi gerekiyordu. Ancak 'sarı sayfa' olarak adlandırılan ilan portallarında bu yetkilendirme çoğu zaman hiçe sayıldı. İşle alakası olmayan kişiler de yetkilendirme olmadan ilan girebiliyordu" dedi.

Yeni uygulamayla birlikte ilan verme sürecinin e-Devlet üzerinden yapılacak yetkilendirme ile mümkün olacağını ifade eden Biçici, "Hiç kimse, mal sahibinden yetki almadan ya da e-Devlet üzerinden yetkilendirilmeden ilan veremeyecek. Bu sistemle hem vatandaş mağduriyetlerinin önüne geçilecek hem de sektörde güven ortamı sağlanacak" diye konuştu.

Uygulamanın ülke genelinde emlak sektöründe daha şeffaf ve denetlenebilir bir yapı oluşturmasının hedeflendiği bildirildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
