Edremit Ticaret Odası EMITT fuarı açılışına katıldı

Edremit Ticaret Odası EMITT fuarı açılışına katıldı
Güncelleme:
Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, 2026 Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na katıldı. Fuar, 109 ülkeden 656 katılımcı ile 23 bin 725 profesyonel ziyaretçiyi bir araya getirdi.

Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT)'nin açılışına katıldı.

Gerçekleştirilen EMITT Fuarı açılışında, Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin'e Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rifat Ertaş, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Fatih Ergün ile Yönetim Kurulu Üyeleri Gökhan Yeler ve Savaş Can eşlik etti.

Turizm sektörünün küresel buluşma noktalarından biri olarak gösterilen EMITT, çeyrek asrı aşkın süredir sektör profesyonellerini bir araya getiriyor. Her yıl yaklaşık 30 bin turizm profesyonelini dünyanın dört bir yanından destinasyonlar ve seyahat markalarıyla buluşturan fuar, ziyaretçilerine yeni rotalar ve seyahat deneyimleri sunuyor.

28 yılı aşkın tecrübesiyle bulunduğu coğrafyada lider konumda yer alan EMITT, artan katılımcı ve ziyaretçi ağıyla turizm sektöründe iş birliklerini güçlendiren önemli bir platform olmayı sürdürüyor. ICA Group ve TUROFED iş birliğiyle düzenlenen fuar, 2026 yılında 29'uncu kez kapılarını açtı.

2026 EMITT Fuarı'nda 109 ülkeden 656 katılımcı yer alırken, fuarın 23 bin 725 profesyonel ziyaretçi ile 660'tan fazla davetli tur operatörünü ağırladığı bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
