EMİT 2023'te Doğal Şehir Sındırgı rüzgarı

Balıkesir'in Sındırgı Belediyesi, 12-15 Nisan tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Beylikdüzü'nde gerçekleşen 'Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT)'e damga vuracak değerleri ile Balıkesir standında yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımı ile gerçekleşen Emitt 2023'ün en gözde stantlarından biri de doğal şehir Sındırgı ilçesinin tüm güzellikleri ile yer aldığı Balıkesir standı oldu. Sındırgı standını da ziyaret eden Bakan Ersoy'a Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş tarafından ilçe ve fuarda bulunan değerler hakkında bilgi verildi.

Tarih, kültür, turizm potansiyelini bünyesinde barındıran doğal şehir Sındırgı, 3000 yıllık kültür Yağcıbedir halıları ve jeotermalle kurutulan doğal sebze ve meyveleri ve ön plana çıkan birçok değeriyle fuarda tanıtılıyor. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, göreve geldiği günden bu yana fuar ve festivalleri tam anlamı ile değerlendirerek ilçesi adına başarılı tanıtım organizasyonlarına imza atmaya devam ediyor. Sındırgı ile başlayan başarı dolu serüven Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Tanıtma Komisyonu başkanlığı görevi ile Balıkesir'in geneline yayılıyor.

Doğal şehir ünvanını tescilleyen leylek figürü ve Yağcıbedir halıları ile katıldığı her fuarda dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Sındırgı Belediyesi deprem nedeniyle eğlenceli gösterilere yer vermeyerek doğal ve yöresel kıyafetler ile yöre kültürünü tanıtıyor. - BALIKESİR