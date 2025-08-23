Eminönü gayrimenkul piyasası, RE/MAX Pro2 etkinliğinde mercek altına alındı

İstanbul'un tarihi ve ticari merkezi Eminönü, hem yerli hem de yabancı yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. RE/MAX Pro2 ofisi, Eminönü Gayrimenkul Uzmanı Nevzat Ayaz'ın katılımıyla düzenlediği özel etkinlikte bölgedeki yatırım fırsatlarını ve piyasa dinamiklerini masaya yatırdı.

Dönüşüm ve Yoğun Talep

Etkinlikte, Eminönü'nde devam eden kentsel dönüşüm süreci, ticari gayrimenkullere yönelik artan talep, kira hareketliliği ve satış trendleri detaylı bir şekilde ele alındı. Eminönü, Sirkeci, Sultanhamam, Mahmutpaşa, Cağaloğlu ve Tahtakale bölgelerindeki uzmanlığıyla tanınan Nevzat Ayaz, bölgenin yatırım potansiyelini kapsamlı bir sunumla katılımcılara aktardı.

Eminönü, Ticaretin Kalbi Olmaya Devam Ediyor

Nevzat Ayaz, konuşmasında Eminönü'nün ticari ve tarihi önemine vurgu yaptı: "Eminönü, her zaman ticaretin nabzının attığı bir bölge oldu. Tarihi hanlar ve merkezi lokasyonlardaki dükkan ve ofislere yoğun talep var. Yüksek yaya trafiği, tarihi doku ve stratejik konum, yatırımcılara uzun vadeli kazanç fırsatları sunuyor."

Ayaz, turizm ve ticaretin kesişim noktası olan Eminönü'nün, önümüzdeki dönemde de yatırımcıların ilgisini çekmeye devam edeceğini belirtti.

Uzmanlık, Yatırımcı İçin Güvence

RE/MAX Pro2 Brokeri Cemile Sanız, etkinliğin önemine vurgu yaptı: "Nevzat Ayaz, Eminönü gayrimenkul piyasasında en güçlü çözüm ortaklarımızdan biri. Bölgeye dair derin bilgisi ve deneyimi, hem danışmanlarımız hem de yatırımcılarımız için büyük bir değer. Paylaştığı analizler, danışmanlarımızın müşterilerine en doğru yatırım fırsatlarını sunmalarını sağlayacak."

Sanız, RE/MAX Pro2'nin yatırımcılara rehberlik misyonunu sürdürdüğünü belirterek şunları ekledi:"Eminönü, karmaşık bir piyasa yapısına sahip, ancak doğru bilgi ve uzman rehberliğiyle büyük fırsatlar barındırıyor. Danışmanlarımız, bu etkinlikten elde ettikleri bilgilerle yatırımcılarımıza en iyi şekilde yol gösterecek."

Piyasa İçin Yol Haritası

RE/MAX Pro2 tarafından organize edilen buluşma, gayrimenkul profesyonellerine Eminönü piyasası hakkında güncel bilgiler sunarken, yatırımcılar için de güvenilir bir yol haritası oluşturdu. Eminönü'nün tarihi dokusu, yüksek yaya trafiği ve stratejik konumu, bölgeyi yatırımcılar için cazip kılmaya devam ediyor. Kentsel dönüşüm projeleri ve altyapı iyileştirmeleriyle bölgenin değeri artarken, ticari gayrimenkul yatırımları da giderek daha fazla ilgi görüyor.