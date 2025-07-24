Eminevim Üyeleri ile Temsili Tapu Teslim Töreni Düzenlendi

Tasarruf finansman sektöründe faaliyet gösteren Eminevim, düzenlediği temsili tapu teslim töreninde üyeleriyle bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eminevim, kurulduğu günden bu yana sahip çıktığı değerler ve benimsediği müşteri odaklı yönetim anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bugüne kadar gerçekleştirdikleri finansman desteklerini kutlamak amacıyla düzenlenen temsili tapu teslim törenine, Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün ve Eminevim Yönetim Kurulu Başkan Vekili Büşra Üstün de katıldı.

Teslimatını alan üyelere sertifikaları takdim edilen törende gerçekleştirilen hediye çekilişiyle, kazananlara hediyeleri verildi. Çocuklara özel hazırlanan oyun alanında ise minik misafirler, keyifli anlar geçirdi. Tören, oyuncu Doğu Demirkol'un sahne performansıyla sona erdi.

"Azim ve inançla yolumuza devam ediyoruz"

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Eminevim Genel Müdürü Murat Ayyıldız, şirketin kurucusu merhum Emin Üstün'e rahmet ve şükranlarını sunduklarını belirtti.

Attıkları her adımda, onun emeklerinin ve hayallerinin kendilerine yol gösterdiğini aktaran Ayyıldız, "Kurucumuzdan devraldığımız bu sorumlulukla, bugün de aynı azim ve inançla yolumuza devam ediyoruz. Bugüne kadar 340 bine yaklaşan teslimatla binlerce aileye ev, araç ve iş yeri finansmanı sağladık." ifadelerini kullandı.

Ayyıldız, yakaladıkları başarının temelinde Eminevim'e duyulan güvenin yer aldığına, müşteri memnuniyetinin her zaman en önemli önceliklerinden birisi olduğuna değindi.

Müşteri memnuniyetini artırmak adına önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, müşteri hizmetleri ekibimizi güçlendirdik, dijital kanallarımızı geliştirdik ve Türkiye'nin dört bir yanına yayılan şube ağımızı daha da yaygınlaştırdık. Tüm bu çalışmaların nihai hedefi, müşterilerimize verdiğimiz sözleri eksiksiz yerine getirmek ve her aşamada güven duygusunu pekiştirmek."