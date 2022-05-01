Emet'te çiftçilere yüzde 75 hibeli ayçiçeği ve nohut tohumu dağıtıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emet'te çiftçilere yüzde 75 hibeli ayçiçeği ve nohut tohumu dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Emet'te çiftçilere yüzde 75 hibeli ayçiçeği ve nohut tohumu dağıtıldı

Kütahya'nın Emet ilçesinde çiftçilere yüzde 75 hibeli ayçiçeği ve nohut tohumu dağıtımı gerçekleştirildiği bildirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Emet ilçesinde çiftçilere yüzde 75 hibeli ayçiçeği ve nohut tohumu dağıtımı gerçekleştirildiği bildirildi.

İlçedeki tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi çerçevesinde çiftçilere İl Özel İdaresi kaynaklı yüzde 75 hibeli ayçiçeği ve nohut tohumu dağıtımı yapıldı. Dağıtılan tohumlarla 220 dekar alan ayçiçeği tohumu ve 200 dekar alan nohut tohumu toprakla buluşacak.

Tohum dağıtım programına Kaymakam Hasan Çiçek, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile çiftçiler katıldı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hisarcık, Kütahya, Tarım, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title