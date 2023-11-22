Emet'te Arıcılara Katlı Arı Kovanları Teslim Edildi

Kütahya'nın Emet ilçesinde Eti Maden İşletmeleri Müdürlüğü tarafından temin edilen 275 adet katlı arı kovanı, düzenlenen törenle 47 arıcıya teslim edildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay, arıcılara desteklerinin süreceğini belirtti.

Kütahya'nın Emet ilçesinde Eti Maden İşletmeleri Müdürlüğünce "Bal Gibi Madencilik Yapıyoruz" sloganıyla ilk etapta temin edilen 275 adet katlı arı kovanı 47 arıcıya düzenlenen törenle teslim edildi.

Törene, Emet Kaymakamı Furkan Seyman, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, AK Parti İlçe Başkanı Ali Ceyhan, İl Genel Meclisi üyeleri Halil Mallı ve İsmail Elmacı, Emet Bor İşletme Müdürü Ersan Ayten, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Coşkun katıldı.

Programda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay, arıcılara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak desteklerinin süreceğini, özellikle ana arı üretimi noktasında gereken desteklemelerin verileceğini ifade etti.

Emet Bor İşletmesi Müdürü Ersan Ayten de proje çerçevesinde arı kovanlarının önümüzdeki süreçte temin edilmeye devam edeceğini söyledi.

Kovanlarını teslim alan arıcılar emeği geçen yetkililere teşekkür ettiler. - KÜTAHYA