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Emekliye verilecek bayram ikramiyesi belli oldu

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Maaş zammında umduğunu bulamayan milyonlarca emekli gözünü bayram ikramiyelerine çevirirken hükümet kaynakları düzenleme yapılacağını ancak bütçe dengeleri açısından yüksek bir artış beklenmemesi gerektiğini ifade ediyor. Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinin 4 bin TL'yi geçmeyeceği vurgulanıyor.

16 milyonu aşkın emekli, bayramda alacakları ikramiyeye odaklandı. Bu yılın başında, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15.75, memur emeklileri ise yüzde 11.54 zam aldılar. Zamlı maaşlar henüz hesaplara yatmadı. En düşük emekli maaşı ise yüzde 15.75'lik enflasyon farkı dikkate alınarak 14 bin 469 TL'ye yükseltildi. Bu konuyla ilgili kanun teklifi Meclis gündeminde bulunuyor. Yasalaştıktan sonra emekli maaşlarına yansıyacak.

Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart'ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran'da kutlanacak. Habertürk'te yer alan bilgilere göre Ramazan Bayramı'na daha iki buçuk ay olmasına rağmen, geçim sıkıntısı yaşayan emekliler, bayram ikramiyelerini sabırsızlıkla bekliyor. İkramiye konusu da yasal düzenleme gerektiriyor.

GEÇEN YIL 3'ER BİN TL ÖDENMİŞTİ

Geçen yıl emeklilere iki bayramda 3'er bin TL ödenmişti. Bu yıl emekliler en az 5 bin TL gibi bir ikramiye ödenmesini bekliyor ancak hükümetten gelen sinyaller böyle bir artış yapılmayacağını gösteriyor.

"ŞU ANDA BİR ÇALIŞMA YAPILMIYOR"

Hükümet kaynakları, şu anda bu konuda bir çalışma yapılmadığını ancak süreç içinde bu konuyu gündeme alacaklarını ifade ediyor. Emekli ikramiyelerinde bir artış yapılacaksa bunun için bütçede kaynak oluşturulması gerektiği belirtiliyor. Geçen yıl Hazine ikramiyeleri öderken borçlanma yoluna gitmişti.

İKRAMİYE EN FAZLA 4 BİN TL OLACAK

Emekli ikramiyelerinde 500 TL'lik bir artış yapılması yönünde bir kanaat hâkim ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müdahalesiyle emeklileri bir nebze olsun rahatlatmaya yönelik bir düzenleme yapılabileceği, bu durumda dahi bayram ikramiyelerinin en fazla 4 bin TL'ye çıkarılacağı ifade ediliyor.

Emekli ikramiyeleri 4 bin TL'ye çıkarılırsa, 16 milyon emekli için iki bayramda 128 milyar TL'lik kaynak ayrılması gerekecek. Bu durumda ya bütçeden kaynak ayrılacak ya da dışarıdan borçlanma yoluna gidilecek.

Emekliye verilecek bayram ikramiyesi belli oldu
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıismail Yasin:

biz emeklilerin en yüksek beklentisi AKP, MHP ve cumhur ittifakının iktidardan girmesidir..

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıAdalet :

Yani sistem şu az prim ödeyen 3600 gün ödeyen 14469TL alacak 9000 gün prim ödeyen 16500 alacak müthiş

Yorum Beğen0
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Haber YorumlarıJon snow:

Harca harca bitmez

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