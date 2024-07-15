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Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor

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En düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili çalışmalarda sona gelindi. Belirlenen rakamı bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklarını belirten AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Yarın Meclis Başkanlığı'na bunu vereceğiz. Bu akşam netleşecek" dedi.

Yaklaşık 4 milyon emeklinin gözü zam düzenlemesine çevrildi. Düzenleme ile en düşük emekli maaşı artırılacak. Milyonların dört gözle beklediği düzenlemede sona gelindi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, belirlenen rakamı bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklarını ifade etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUNULACAK

Abdullah Güler, yaptığı açıklamada "Bütçe imkanları nedir, bunun belirlenmesi gerekiyor. Bununla ilgili analizleri topladık, bu akşam itibarıyla Cumhurbaşkanımıza sunacağız, yarın Meclis Başkanlığı'na bunun vereceğiz. Bu akşam netleşecek. Şu an rakam söylemem doğru olmaz. Alternatifler var onlara bakıyoruz" dedi.

3 FARKLI SENARYO ÜZERİNDE DURULUYORDU

Emekli zammı için ilk etapta 3 farklı rakam ortaya çıkmıştı. 10.000 TL olan en düşük emekli aylığının 11.500-12.000-12.500 TL arasında bir rakama çıkarılacağı konuşuluyordu.

MASADA İKİ SEÇENEK KALDI

Ankara kulislerinde dolaşan bilgilere göre masada 2 farklı seçenek kaldı. En düşük emekli maaşının 12.000 ya da 12.500 lira olacağı konuşuluyor. Kaynaklar, ekonomi yönetiminin elini sıkı tuttuğunu ve 12.000 lirada ısrarcı olduğunu belirtiyor. Son karar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu rakamı daha da yukarı taşıyabilir.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Abdullah Güler AK Parti Zam Finans Politika Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (8)

Bahtiyar Kalır:

ne kadar zam yaparsan yap ilk seçimde yolcusun .

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SMMM:

SANKİ MÜKAFAT VERECEK

20
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Samet Akın:

Emeklilik = Fakirlik olmamalı Emeklilik = Huzur = Refah = Mutluluk olmalı

18
2
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hakan sorgular:

açlık sınırının yarısını bile alamıyor emekli zamlardan yararlanamıyor emekli marifetmiş gibi utanmadan zam yapcaz diyorlar zam falan istemiyoruz emeklilik sistemini eski haline getirin yeter yeter

16
1
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Kimesterseni:

Sadaka vermeye karar verecek

4
0
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Ali :

2008 de çalınan hakkımızı iade etsinler. Ceplerinden veriyormuş algı yapmasınlar

3
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Turan Şahin:

sömürü düzeni işi bilir,bir avuç insan şatafat içind yaşar,gerisi köle gibi onlara çalışır,bunda ne din nede iman aranmaz,hepsi göstermelikdir,

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İsmail ünlü:

İnşallah tüm emeklileri gözeten bir karar çıkar.

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