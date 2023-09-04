Emekliye üçüncü kez bayram ikramiyesi verileceği iddia ediliyor. Bu sene Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi soruları gündeme geliyor. Peki, Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiye iddiası!

Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi ve emekliye üçüncü kez ikramiye verilecek mi soruları gündeme geliyor. 100. yıl Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi emeklilere verilecek mi iddialarına yanıt aranıyor. Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiye iddiası! Detaylar haberimizdedir…

EMEKLİYE CUMHURIYET BAYRAMI İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Bu sene Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla emeklilere üçüncü bir ikramiye verileceği iddia ediliyor. Konuyla ilgili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı henüz resmi bir açıklama yapmamıştır.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Emekli bayram ikramiyeleri en son geçtiğimiz aylarda yapıldı. BAĞKUR kapsamındakilerin haziran dönemi aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri 22 Haziran'da ödendi. Emekli Sandığı kapsamında olanlara ise maaş ve ikramiye ödemeleri 23 Haziran'da yapıldı.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bayramı öncesi emeklilerin beklediği haber gelmesiyle birlikte, maaş ve ikramiyeler 17-23 Haziran 2023 tarihinde ödenmiştir.