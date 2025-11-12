Haberler

Emeklinin beklediği haber geldi! Seyyanen zamda ilk kulis bilgisi

Güncelleme:
Emeklilerin gözü Ocak 2026 maaş zammında. TÜİK'in ekim verileriyle dört aylık enflasyon yüzde 10,25'e ulaştı, Merkez Bankası ise yıl sonu tahminini yüzde 33'e çıkardı. Eski SGK Başmüfettişi İsa Karakaş'a göre böylelikle en düşük zam oranı yüzde 10,25 olarak kesinleşti. Zam bekleyenlerin bir gözü de seyyanen zam ve refah payına çevrildi ancak Ankara kulislerinde seyyanen zam ya da refah payına dair şu an için herhangi bir "iyileştirme" sinyali bulunmuyor.

  • Emekli maaşlarına Ocak 2026'da enflasyona bağlı olarak yüzde 12,28 ile 13,99 arasında bir güncelleme yapılabilir.
  • Ekim 2025 enflasyon verisiyle birlikte emekli maaşlarına yüzde 10,25 oranında otomatik artış garanti altına alındı.
  • Seyyanen zam veya refah payı iyileştirmesi için şu anda herhangi bir plan bulunmuyor.

Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca emekli ve memur, 2026'nın ilk maaş zammını merak ediyor.

Ocak ayında TÜİK'in kasım ve aralık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte maaşlar yeniden hesaplanacak, en düşük emekli aylığı güncellenecek. Uzmanlara göre, enflasyon verilerindeki artış, yapılacak zam oranını yukarı yönlü etkiliyor.

EKİM VERİSİ, YIL SONU İÇİN KRİTİK EŞİĞİ AŞTI

SGK Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesinde, enflasyon oranları ve maaş artış beklentileri hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Karakaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ekim verisi, yıl sonu için kritik eşikti: yüzde 30'un altı psikolojik sınırdı. Yüzde 2,55'lik artışla bu kapı kapandı. En iyi ihtimalle yüzde 29,99 bile değil."

Uzman, Merkez Bankası'nın tahminlerine dikkat çekerek, " Merkez Bankası, 2025 hedefini yüzde 25-29 aralığından yüzde 31-33 bandına revize etti. Bu da dezenflasyon sürecinin hedeflerden saptığını ve emekli zammı beklentisinin arttığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

4 AYLIK EFLASYONLA ZAM KESİNLEŞTİ

Karakaş'a göre, emeklilerin alacağı zam artık asgari düzeyde garanti altına girmiş durumda. SGK uzmanı, "Temmuz, ağustos ve eylül aylarının kümülatif zam oranı yüzde 7,5'ti. Ekim verisiyle bu oran yüzde 10,25'e çıktı. Son iki ayın verileri ne olursa olsun, her emekli maaşı otomatik olarak yüzde 10,25 oranında artacak" ifadelerine yer verdi.

SGK uzmanı, yazısında örnek hesaplamalar da paylaştı:

  • En düşük emekli maaşı (16.881 TL) → yaklaşık 18.611 TL
  • 19.670 TL maaş alan emekli → en az 21.686 TL
  • 23.400 TL maaş alan emekli → yaklaşık 25.799 TL

OCAK 2026 ZAM SENARYOSU

Ekim ayı verileriyle birlikte Ocak 2026 zam senaryosu netleşmeye başladı. Merkez Bankası'nın yıl sonu için revize ettiği yüzde 31-33 enflasyon tahmini, emekliler için yeni oranları gündeme getirdi. SGK uzmanı emekli maaşına zam tahminini şu sözlerle paylaştı:

"Zira Merkez Bankası raporunda 2025 yıl sonu için en son belirlenen yüzde 31-33 aralığına göre yıllık enflasyon gerçekleşirse bu durumda 2026/Ocak ayında refah payı hariç SSK, Bağ-Kur, Oda ve Banka Sandığı emeklilerinin maaşlarına yüzde 12,28 ile 13.99 arasında bir güncelleme söz konusu olabilir."

Karakaş, zam oranının kesinleşmesi için TÜİK'in aralık verisinin beklenmesi gerektiğini hatırlattı.

REFAH PAYI VE SEYYANEN ZAM BEKLENTİSİ

Emeklilerin en çok merak ettiği konuların başında gelen refah payı ve seyyanen zam konularında da açıklama yapan Karakaş, umutları zayıflatan bir tablo çizdi:

" Ankara'dan takip ettiğimiz kadarıyla seyyanen zammın esamesi yok. Refah payı açısından da şu anda iyileştirme yapılacağına dair herhangi bir emareye ulaşamadığımızı söyleyebilirim."

500

