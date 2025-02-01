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Emeklilerin zam farklarına ilişkin süreç netleşti

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TBMM'de en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseltilmesine dair yasa teklifi kabul edildi. Böylece ocak ayında oluşan 1969 TL'lik maaş farkı hesaplara yatırılacak. Şimdi gözler farkların yatırılacağı tarihlere çevrildi. Bunun için iki ihtimal gündemde.

1 milyon 980 bin civarında emekli 12 bin 500 TL taban aylığı alıyordu. En düşük emekli maaşı yüzde 15.75 oranında artışla 14 bin 469 TL'ye yükseldi. Konuya ilişkin yasa teklifi TBMM'de kabul edilse de yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanı'nın onayladıktan sonra resmi Gazete'de yayımlanması beklenecek. Ardından kesinleşmiş olacak olan taban ücret aylığında farklar için ödemeler başlayacak.

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ NE?

Genel olarak ayın 17'si ile 28'i arasında ödemeler yapılmakta. Ödeme tarihine 4a veya 4b emekli aylık ödeme bilgileri üzerinden ulaşabilirler. Biraz daha detay vermek gerekirse;

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır. 3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanırken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar. Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.

ZAM FARKI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Maaş zam farkları genellikle oranlar netleştikten sonraki ilk maaş ödemesinde hesaplara yatırılıyor. Ancak öncesinde ödenmesine ilişkin herhangi bir yasal engel de bulunmuyor. Şubat maaşı, ocak ayındaki fark ödemesinin de eklenmesiyle 16.438 TL'ye yükselmiş olacak.

Emeklilerin zam farklarına ilişkin süreç netleşti
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Makarnaya iki kez zam geldi hala fark verilicek.neyse bnm makarna teskilattan sorun yok.

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