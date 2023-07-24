Emeklilerin maaşlarına düzenleme yapılacak mı? İşte Erdoğan'ın işaret ettiği tarih

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Kamu işçisi, memuru nasıl ortada bırakmadıysak çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz. Kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü alacağız, bunu yılbaşı civarı neticelendirmeyi planlıyoruz" dedi.

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. 3 saat 20 dakika süren toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Erdoğan, ekonomiden dış politikaya kadar birçok konu başlığına değindi. Erdoğan'ın gündeminde emekli maaşlarına yapılması planlanan ek zam da vardı.

ERDOĞAN OCAK AYINI İŞARET ETTİ

Bunun için ocak ayını işaret eden Erdoğan, "Kamu işçisini ve memuru nasıl ortada bırakmadıysak, çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz. Bütçeyle ilgili çalışmaların semeresini gördükçe, kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü alacağız, bunu yılbaşı civarı neticelendirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.