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Emeklilerin beklediği para hesaplara yatıyor

Emeklilerin beklediği para hesaplara yatıyor
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Emeklilerin uzun süredir beklediği ikramiye ödemeleri devam ediyor. 2025 için ek zam bin liranın hesaplara yansıtılması için TBMM görüşmeleri gerçekleşmeyince eski tutarların bayramdan önce, ilave tutarların da bayramdan sonra hesaplara yatırılması gündeme gelmişti.

Milyonlarca emeklinin beklediği Ramazan Bayramı ikramiyesi için süreç devam ediyor. SSK (4a) kapsamında aylık alanların ilk sırası dün ödenirken geri kalanları için de takvim işliyor. Bugün yine SKK emeklisi olup, 20, 21, 22 nolu sigortalıların ikramiyeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. BAĞ-KUR (4b) emeklileri ise ikramiyelerini 27 Mart'ta alacak.

Emekli ikramiyesine ilişkin zam görüşmelerinin TBMM'nin ilk oturumunda ele alınması bekleniyor ancak Ramazan Bayramı'nın yaklaşması sebebiyle yeni düzenleme tamamlanmadan eski tutarların hesaba yatırılması gündeme geldi. Zira TBMM'de onaylanacak önerinin Cumhurbaşkanı'nın onayına gitmesi ardından Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesi Ramazan Bayramı sonrasına kalabileceği anlaşılınca emeklilerin mağduriyetini gidermek adına eski tutarların bayramdan önceye yetiştirilmesi kararlaştırılmıştı.

BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN 3 BİN LİRA HESAPLARA YATIYOR

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 3000 TL olan bayram ikramiyesinin ödeme günleri duyuruldu.

Buna göre;

SSK (4a) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü:

17, 18, 19 olanlara 24 Mart

23, 24, 25, 26 olanlara 26 Mart

20, 21, 22 olanlara 25 Mart

BAĞ-KUR (4b) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü: 27 Mart

Emekli Sandığı (4c) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü: Nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart oldu.

Açıklamada ayrıca, "Bayram ikramiyesi tutarının yükseltilmesine yönelik TBMM'de devam eden kanun çalışmalarının yasalaşarak Resmi Gazete'de yayımlanması akabinde, en kısa sürede fark tutarlarının ödemesi de gerçekleştirilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Emeklilerin beklediği para hesaplara yatıyor

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıVedat Mutlusoy:

bu haberi yaparken hiçmi sıkılmıyorsunuz. balya balya emekliler para götürdü der gibi

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Haber Yorumlarıtokuşbey:

balya balya ha. satılmış gazeteci başlığı

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

tomar tomar dizilmiş sanki zebil gibi bolkepçe dağıtılıyormuş izlenimi verdiğiniz resimle yayınlanan haberle yaratmak istediğiniz algının amacı ne verdikleri beş on kuruş iki buçuk lira gösterecekseniz onun resimlerini gösterin

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Haber YorumlarıGokay Ergul:

Yazık ki ne yazık 600 tane milletvekili bir tane Cumhurbaşkanı var ama bin lira çık lütfettikleri zammi bile onaylayamıyorlar yazık emekliye yazık

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