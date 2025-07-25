Emeklilerin beklediği gün geldi! Bugün hesaplara yatıyor

Emeklilerin beklediği gün geldi! Bugün hesaplara yatıyor
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Emeklilerin uzun süredir beklediği gün sonunda geldi. TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon verileri sonrası Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 16,67 oranında zam yapıldı. Zamlı maaşlarla birlikte Temmuz ayı ödemeleri 25 Temmuz 2025 (bugün) hesaplara yatmaya başlıyor.

TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon verileri sonrası Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 16,67 oranında zam yapıldı. Bu zamla birlikte en düşük emekli maaşı 14.469 TL'den 16.881 TL'ye çıktı. SGK'dan yapılan açıklamada, "Emekli Sandığı kapsamında aylık alan 2 milyon 506 bin 829 kişiye toplam 12 milyar lira zam farkını 25 Temmuz 2025 Cuma günü ödüyoruz. Ödemelerinizi aylık almakta olduğunuz banka ve PTT şubelerinden alabilirsiniz. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi. Buna göre SGK'nın yapacağı 14 günlük fark ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak.

Emeklilerin beklediği gün geldi! Bugün hesaplara yatıyor

MAAŞLAR VE ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Zamlı maaşlarla birlikte Temmuz ayı fark ödemeleri de aynı tarihlerde hesaplara yatırılacak. SGK, Bağ-Kur emeklileri için ödeme tarihlerini açıkladı. Ödemeler, emeklilerin tahsis numarasının son hanesine göre yapılacak.

İşte Bağ-Kur emeklileri için ödeme takvimi:

Tahsis numarası 9, 7, 5 ile bitenler: 25 Temmuz

Tahsis numarası 3, 1 ile bitenler: 26 Temmuz

Tahsis numarası 8, 6, 4 ile bitenler: 27 Temmuz

Tahsis numarası 2, 0 ile bitenler: 28 Temmuz

Emekliler, ödeme günlerini ve diğer detayları e-Devlet üzerinden kolayca öğrenebilir. Aynı sistemde bayram ikramiyesi ve diğer sosyal ödemelere dair bilgiler de yer alıyor.

BANKADAN YA DA PTT ŞUBELERİNDEN ALINACAK

Emekli maaşını bankadan alanlar ödemelerini yine kendi hesaplarından çekerken, PTT'den maaş alanlar da zam farklarını PTT şubelerinden alabilecek.

Haberler.com / Selcan Tüten - Ekonomi
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