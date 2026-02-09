Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor

Emekli maaşlarında gelir adaletsizliğini gidermeyi amaçlayan yeni düzenlemeler gündeme gelirken, hükümetin köklü bir emeklilik sistemi değişikliği için çalışma yürüttüğü iddia ediliyor.

EMEKLİLİK SİSTEMİNDE YENİ DÖNEM HAZIRLIĞI

Emekli maaşlarının hesaplanma yöntemi ve maaşlar arasındaki farklar yeniden tartışma konusu oldu. Hükümetin üzerinde çalıştığı yeni düzenlemelerle, maaşlar arasındaki uçurumun azaltılması ve en düşük emekli maaşı uygulamasına olan ihtiyacın ortadan kaldırılması hedefleniyor.

ZAMLAR TARTIŞMAYI ALEVLENDİRDİ

Aralık 2025 enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Ocak ayında emekli maaşlarına yapılan zam oranları netleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19, memur ve memur emeklileri ise yüzde 18,60 oranında zam aldı. Yapılan artışlarla birlikte en düşük emekli maaşı 20 bin TL'ye yükseltildi. Ancak zam oranları arasındaki fark, emeklilik sistemine yönelik eleştirileri yeniden gündeme taşıdı.

ANKARA KULİSLERİNDE YENİ SİSTEM İDDİASI

Kulislerde konuşulanlara göre hükümet, emekli maaşlarında kapsamlı bir değişiklik için düğmeye bastı. Amaç, en düşük emekli maaşı uygulamasını gereksiz kılacak, daha adil ve dengeli bir maaş sistemi oluşturmak. Bu kapsamda maaş hesaplama yöntemlerinin yeniden ele alınması planlanıyor.

KAPSAMLI ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile AKP yönetimi, emeklilik sistemiyle ilgili ortak bir çalışma yürütüyor. Emekli maaşlarındaki gelir adaletsizliğinin giderilmesi, bu çalışmanın temel hedefleri arasında yer alıyor.

BAKANLIKTA ÖZEL KOMİSYON

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde kurulan özel komisyonun; maaş hesaplama katsayılarını, prim ödeme gün sayısı ve tutarlarını, en düşük emekli maaşı uygulamasını ve maaşlar arasındaki farkları detaylı biçimde incelemesi bekleniyor.

PRİM VE MAAŞ İLİŞKİSİ GÜÇLENDİRİLECEK

Değerlendirmelerde, düşük primle emekli olanlarla uzun yıllar yüksek prim ödeyenler arasındaki maaş farkının ciddi bir sorun haline geldiği vurgulanıyor. Yeni modelde prim ödeme süresi ve tutarının maaş üzerindeki etkisinin artırılması planlanıyor.

ORTAK ZAM FORMÜLÜ MASADA

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine farklı zam oranları uygulanması da eleştirilen başlıklar arasında yer alıyor. Ekonomim'de yer alan habere göre; tüm emeklileri kapsayan ortak zam uygulaması seçeneği de değerlendirmeye alındı.

HEDEF DAHA KALICI BİR YAPI

Planlanan düzenlemelerle, emekliler arasında daha dengeli ve kalıcı bir maaş yapısının oluşturulması, böylece en düşük emekli maaşı uygulamasına duyulan ihtiyacın azaltılması amaçlanıyor. Yeni emeklilik modeliyle ilgili çalışmaların önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.