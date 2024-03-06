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Emeklilere ek zam yapılacak mı? AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu tarih verdi

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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, enflasyonun altında ezilen emeklilerin maaşlarına yönelik yeni bir düzenlemenin olup olmayacağına ilişkin açıklama yaptı. Akbaşoğlu, "Haziran sonu, temmuz başı itibarıyla emekliler başta olmak üzere tüm çalışanlarla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü artıcı değerlendirmelerimiz olacak" dedi.

Yerel seçimlere sayılı günler kala emeklinin çifte zam beklentisi de arttı. Emeklilere ek zam gelip gelmeyeceği konusu gündemdeyken AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Akbaşoğlu, emekli aylıklarına iyileştirmede seçim sonrasını işaret etti.

"ALIM GÜCÜNÜ ARTIRICI ADIMLAR ATILACAK"

Akbaşoğlu Meclis'te düzenlediği basın toplantısında"Emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

SEÇİMDEN ÖNCE DÜZENLEME OLUR MU?

Akbaşoğlu, "Emekli maaşlarına yönelik 31 Mart'a kadar yeni bir iyileştirme, düzenleme yapılabilir mi?" sorusu üzerine, yerel seçimler nedeniyle 31 Mart'a kadar TBMM'nin olağanüstü toplanmasının gündemlerinde olmadığını söyledi.

"HAZİRAN SONU, TEMMUZ BAŞI İTİBARİYLE..."

Meclisin muhtemelen nisan ayının ortalarında çalışmalarına başlayacağını anlatan Akbaşoğlu, "O tarihten itibaren bu hususları müzakere edeceğiz ve haziran sonu, temmuz başı itibariyle de emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi hep beraber kamuoyuyla paylaşacağız ve buna dair düzenlemelerimizi de inşallah gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

ERDOĞAN'IN YAPTIĞI HESAP DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 bin TL olan en düşük emekli maaşının yeterli olmadığını belirterek, "16 milyon emeklimiz var, 7 bin TL eklemek demek bütçeden yaklaşık 1,4 trilyon liralık 10 bin lira eklemek demek, 1,9 trilyon liralık kaynağı buraya aktarmak demek. Askeriyle, polisiyle, eğitimcisiyle, sağlıkçısıyla velhasıl tüm memuru ve işçisiyle devletin çalışanlarının yarısından fazlasına maaşlarını vermesek o zaman belki bu ilave gideri karşılayabiliriz" açıklamasını yapsa da emekliye ek zam gündemden düşmüyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi

Emekli Zammı Finans Ekonomi Haberler

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Yorumlar (10)

Kısmet Uslukılıç:

Çevir gazı yanmasın... Emekli ile iyice dalga geçmeye başladılar... Emekli aklını başına almazsa, seçimden sonra hiçbirşey alamaz...

104
3
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sade vatandaş:

bu haberi dikkate alıp yorum bile yapmaya değmez ha boş teneke çalmışlar ha bunu haber diye vermişler

yanıt0
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Hüseyin Civelek:

Oh oh avro Evereste doğru uçuyor.Ne yapayım ek zamları ya.

62
3
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GÖBEĞİNİ KAŞIYAN ADAM :

Bir kere de dediğinizin arkasında durun zam yapmayın, ekonomimiz düzelsin diyeceğim de, düzeltmek enflasyonu düşürmek isteyen var mı diyorum! Seçim sonrası zaten yine bu sözünüzü de tutmazsınız atı alan Üsküdar'ı geçmiş olur.

43
1
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Metin Kısa:

Yalanınızı seveyim

31
1
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ismail turbil:

Buldum buldum emeklilere parayı diğer memur maaşlarından değil, faize ve israfa ödenecek paradan verin.

24
1
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Dua:

alın zammınız sizin olsun

20
1
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Murat Can:

Önce muhtaç et süründür sonra ağzına bir parmak bal çal sevindir Kandılmaya alıştırılmış cahil kesim en kolay avdır.

13
1
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faruk merttürk:

Toy sizin av bizim olsun.

12
1
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Güray Dilli :

Cin şişeden çıktı bir kere. Düzenleme yapmazsanız , Sgk prim üretimini çoğaltmazsanız bu gidişle emekliye ,ikramiyeyi bırak maaş da veremeyebilirsiniz. Amman diyeyim . Anayasadaki Sosyal Devlet maddesi/anlayışına göre düzenleme yapılmış ama ileriyi hiç iyi görmüyorum...

5
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