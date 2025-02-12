DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye'nin size ihtiyacı var

DEM Partili Bakırhan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu
Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü

Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü
Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler

Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
Zahide Yetiş'in kadınlarla ilgili sözleri TBMM Komisyonu'nu karıştırdı

Zahide Yetiş'in kadınlarla ilgili sözleri TBMM Komisyonu'nu karıştırdı

Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milyonlarca emeklinin Kurban ve Ramazan bayramlarında alacağı ikramiyeye ne kadar zam geleceği merak edilirken, bugün kritik bir gelişme yaşandı. Emeklilerin merakla beklediği ikramiyenin 21 Şubat'ta Giresun'da düzenlenecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alınacağı duyuruldu.

Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenecek ikramiyelerin 21 Şubat'ta Giresun'da düzenlenecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alınacağı duyuruldu.

En düşük emekli maaşının Meclis'ten geçerek yasalaşmasının ardından, emekliye bayram ikramiyesi için ödenecek tutar merak konusu oldu. 3 Ocak'ta açıklanan enflasyon oranının %15,74 olması, ikramiye artışı beklentisini de gündeme getirdi.

Yeni yılda SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşları netleşirken, emeklilere ödenecek bayram ikramiyesi için de beklentiler arttı. 2024 yılında 2 bin TL'den 3 bin TL'ye yükseltilen emekli bayram ikramiyelerinin, 2025'te artırılması gündemde. Bu konuda dün konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili çalışma yapacağız" dedi. Işıkhan, rakam söylemek için ise henüz erken olduğunu ifade etti.

YENİ İKRAMİYE TUTARI 3 BİN LİRA OLMUŞTU

Emeklilerin 2025 yılı bayram ikramiyeleriyle ilgili beklentileri artarken, geçmiş yıllardaki artışlar ve mevcut ekonomik koşullar göz önüne alınarak son ihtimaller netleşiyor. Ocak ayı enflasyonunun da beklentileri aşmasının ardından emekli ikramiyelerinde artış ihtiyacı da yükseldi.

2018 yılında 1.000 TL olarak başlayan bayram ikramiyeleri, 2021'de 1.100 TL'ye, 2023'te 2.000 TL'ye ve 2024'te %50 artışla 3.000 TL'ye yükseltildi. Bu artış trendi, emeklilerin 2025 yılı için de benzer bir zam beklentisine girmesine neden oldu.

İŞTE MASADAKİ EN OLASI RAKAMLAR

Bayram ikramiyelerinde, maaşlara paralel oranda %15,75'lik bir artış yapılması durumunda, ikramiyelerin 3.472 TL'ye çıkması bekleniyor. Ancak bazı tahminler ikramiyelerin en az 3.500 TL, hatta 4.500 TL'ye kadar ulaşabileceğini öngörüyor.

GÖZLER CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA

Emekli ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı henüz netleşmiş değil. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da açıkladığı gibi yeni yıl ikramiyelerinin bütçeye getireceği ek yük de göze alınarak yapılacak çalışmanın ardından ortaya çıkacak olan yeni rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacak.

Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Ekonomi
img

Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü
img

Türkiye onu bu videolarla tanımıştı, tutuklandı
img

AZ Alkmaar-Galatasaray maçının sonucunu tahmin etti
500

Yorumlar (16)

Haber YorumlarıSefa Altun:

SECİM ZAMANİNİ BEKLEYİN,EMEKLİLER DE SİZE GEREKENİ VERECEKLER....

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Yazıcı:

3-5 bin lira para vereceniz diye olağanüstü bişe açıklanacak gibi haber yapıyorsunuz

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOrhan Yarımcalı:

vay be 21 şubatta acıklayacaklarmış demekki 10.000 falan verecekler ki bu kadar beklediklerine göre çok ciddi çalışma var demek ki

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSakaryalı Yorumcu:

İsterse bundan sonra 50 bin versin emekli artık oy vermez.

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFedai Melenli:

sadaka bile bundan fazla yapiyo

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRevolver:

alınan maaş miktarını düşünecek olursak, Türkiye de emekli falan yok, sosyal yardım alanlar var.. akp emekliliği bitirdi..

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlaeddin Genç:

20 Milyon emekli Genel seçimlerde sandığa gömecek sizi,unutmayın bunuda.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

müjde,müjde,müjde zengin oluyoruz hükümet 5 000 tl. para verecek müjde

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMURAT AKYOL:

İkramiyeymiş...zaten Emeklilerin hakkı sadaka veriyorlar birde reklam yapıyorlar.İzleyin bugün yarın A haber ve yandaş haberleri ihya etmiş gibi reklam yapacaklar.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMr Camel:

ilk emekli bayram ikramiyesi 1000 tl verdiklerinde asgari ücretin yüzde 60 verdıler normal şartlarda 13000 tl olması gerekiyordu simdi ise 3500 ile 4500 veriyorlar komedi burda keyıflerine göre

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp olarak aranan fenomen Sibel Keskiner dolandırıcılıktan tutuklandı

Türkiye onu bu videolarla tanımıştı, tutuklandı
Balık alamadıkları için ağlayan çocuk! Neyse ki sonu güzel bitti

"Yokluğun gözü kör olsun" dediğimiz bir an daha!
Osimhen'in yeni takımını duyurdular! 'Nankörler' listesine girecek

Yeni takımını duyurdular! "Nankörler" listesine girecek
Destici'den AK Parti ve MHP'ye zehir zemberek sözler

İttifakın küçük ortağından AK Parti ve MHP'ye zehir zemberek sözler
FIFA'dan devrim gibi karar: Artık maçlarda hakem olmayacak

FIFA'dan devrim gibi karar
Zelenski'nin 'toprak takası' önerisine Rusya'dan yanıt: Ukrayna birlikleri Kursk'tan kovulacak

Zelenski'nin toprak takası önerisine Putin'den yanıt

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.