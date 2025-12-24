Haberler

Emekli olmayı düşününler dikkat! Sadece 6 gününüz var

Emekli olmayı düşününler dikkat! Sadece 6 gününüz var
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Asgari ücretin 1 Ocak 2026'dan itibaren yüzde 27 zamla 28 bin 75 TL'ye yükselmesinin ardından, emeklilik için önemli olan doğum ve askerlik borçlanması tutarları da yeni yılda artacak. Zamdan etkilenmek istemeyenlerin 31 Aralık'a kadar borçlanma ödemesini yapması gerekiyor.

  • 2026 yılında doğum borçlanması günlük tutarı 352 TL, askerlik borçlanması günlük tutarı 495 TL olacak.
  • Doğum borçlanmasında bir çocuk için en düşük ödeme 253 bin 440 TL, iki çocuk için 506 bin 880 TL, üç çocuk için 760 bin 320 TL olacak.
  • Askerlik borçlanmasında 12 ay için en düşük tutar 178 bin 200 TL, 18 ay için 267 bin 300 TL olacak.

2026 yılı asgari ücretinin 28 bin 75 TL olarak belirlenmesinin ardından birçok kalemde olduğu gibi emeklilik sürecinde eksik prim günlerini tamamlamak için kullanılan doğum ve askerlik borçlanması tutarlarında da artış yaşanacak. Yeni yıldan itibaren borçlanma tutarlarının yüzde 27 oranında artacağı belirtilirken, mevcut tutarlardan yararlanmak isteyenlerin 31 Aralık'a kadar ödeme yapması gerektiği bildirildi.

DOĞUM BORÇLANMASI GÜNLÜK 352 TL OLACAK

Doğum borçlanmasında prim oranı, brüt asgari ücretin yüzde 32'si üzerinden hesaplanıyor. Buna göre zamla birlikte en düşük doğum borçlanması günlük 352 TL, aylık 10 bin 569 TL seviyesine yükselecek. En yüksek borçlanma tutarı ise günlük 2 bin 642 TL olacak.

Emekli olmayı düşününler dikkat! Sadece 6 gününüz var

ASKERLİK BORÇLANMASI AYLIK TUTAR 14 BİN 863 TL

Askerlik borçlanmasında ise prim oranının yeni yıldan itibaren yüzde 32'den yüzde 45'e çıkarılacağı ifade edildi. Bu düzenleme, askerlik borçlanmasının doğum borçlanmasına kıyasla daha fazla artacağı anlamına geliyor. Buna göre askerlik borçlanması için günlük tutar 495 TL, aylık tutar ise 14 bin 863 TL olacak. En yüksek borçlanma tutarı günlük 3 bin 715 TL olarak hesaplandı.

Emekli olmayı düşününler dikkat! Sadece 6 gününüz var

Doğum borçlanmasında bir çocuk için 720 gün, iki çocuk için 1440 gün, üç çocuk için ise 2160 gün üzerinden hesaplama yapılıyor. En düşük tutara göre bir çocuk için ödeme 253 bin 440 TL, iki çocuk için 506 bin 880 TL, üç çocuk için ise 760 bin 320 TL seviyesinde olacak.

Emekli olmayı düşününler dikkat! Sadece 6 gününüz var

18 AY ASKERLİK İÇİN 267 BİN 300 TL

Askerlik borçlanmasında ise 12 ve 18 aylık sürelerin prim gününe eklenebildiği belirtilirken, 2026'da 12 ay askerlik için en düşük borçlanma tutarı 178 bin 200 TL, 18 ay için ise 267 bin 300 TL olarak açıklandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Askerlik ve dogum mecburi bir gorev biri vatani biri manevi ilahi ve yine vatan nufusu icin bu sureleri devlet ucretsiz eklemeli

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu

İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu
Saran'ın yerine geçeceği konuşulan Ertan Torunoğulları'ndan iki cümlelik açıklama

Saran'ın yerine geçeceği konuşulan isimden iki cümlelik açıklama
Biri 15, diğeri 16 yaşında! Liseliler yapay zekayla kızların müstehcen fotoğraflarını ürettiler

Okulda skandal! Kızların müstehcen fotoğraflarını ürettiler
Uzak Şehir'in başrol oyuncusu zor günler geçiriyor! Sete ara verdi, yeni bölüm yayını net değil

Başrol oyuncusu zor günler geçiriyor! Sete ara verdi
İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu

İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu
Dünyaca ünlü otomobil markası 51 binden fazla aracı geri çağırıyor

Vahim hata! Dev otomobil markası binlerce aracı geri çağırdı
Fenerbahçe taraftarından Aziz Yıldırım'ın kızına sevgi seli

Babasının izinden gidiyor! Mekana girince herkes ayağa fırladı