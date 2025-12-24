Emekli olmayı düşününler dikkat! Sadece 6 gününüz var

2026 yılı asgari ücretinin 28 bin 75 TL olarak belirlenmesinin ardından birçok kalemde olduğu gibi emeklilik sürecinde eksik prim günlerini tamamlamak için kullanılan doğum ve askerlik borçlanması tutarlarında da artış yaşanacak. Yeni yıldan itibaren borçlanma tutarlarının yüzde 27 oranında artacağı belirtilirken, mevcut tutarlardan yararlanmak isteyenlerin 31 Aralık'a kadar ödeme yapması gerektiği bildirildi.

DOĞUM BORÇLANMASI GÜNLÜK 352 TL OLACAK

Doğum borçlanmasında prim oranı, brüt asgari ücretin yüzde 32'si üzerinden hesaplanıyor. Buna göre zamla birlikte en düşük doğum borçlanması günlük 352 TL, aylık 10 bin 569 TL seviyesine yükselecek. En yüksek borçlanma tutarı ise günlük 2 bin 642 TL olacak.

ASKERLİK BORÇLANMASI AYLIK TUTAR 14 BİN 863 TL

Askerlik borçlanmasında ise prim oranının yeni yıldan itibaren yüzde 32'den yüzde 45'e çıkarılacağı ifade edildi. Bu düzenleme, askerlik borçlanmasının doğum borçlanmasına kıyasla daha fazla artacağı anlamına geliyor. Buna göre askerlik borçlanması için günlük tutar 495 TL, aylık tutar ise 14 bin 863 TL olacak. En yüksek borçlanma tutarı günlük 3 bin 715 TL olarak hesaplandı.

Doğum borçlanmasında bir çocuk için 720 gün, iki çocuk için 1440 gün, üç çocuk için ise 2160 gün üzerinden hesaplama yapılıyor. En düşük tutara göre bir çocuk için ödeme 253 bin 440 TL, iki çocuk için 506 bin 880 TL, üç çocuk için ise 760 bin 320 TL seviyesinde olacak.

18 AY ASKERLİK İÇİN 267 BİN 300 TL

Askerlik borçlanmasında ise 12 ve 18 aylık sürelerin prim gününe eklenebildiği belirtilirken, 2026'da 12 ay askerlik için en düşük borçlanma tutarı 178 bin 200 TL, 18 ay için ise 267 bin 300 TL olarak açıklandı.